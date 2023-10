Szykuje się rewolucja? Donald Tusk planuje porządki w rządzie

W poniedziałek, 23 października, podczas spotkania liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, politycy zamierzają podjąć wstępne decyzje dotyczące restrukturyzacji nowego rządu. Według ich oceny, obecna struktura rządu jest nadmiernie rozbudowana i wymaga znacznego zmniejszenia. W trakcie tego spotkania przewidziano także podejmowanie decyzji dotyczących dalszych kroków związanych z Krajowym Planem Odbudowy (KPO).



Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "Newsweek", liderzy opozycji mają zamiar podjąć decyzje dotyczące reorganizacji rządu, w tym określenia, które ministerstwa pozostaną, a które zostaną połączone. Już w trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk zapowiadał utworzenie ministerstwa przemysłu, które miałoby swoją siedzibę na Śląsku. Planowana jest również restrukturyzacja istniejących ministerstw odpowiedzialnych za rozwój i technologię, fundusze i politykę regionalną oraz infrastrukturę.

Zgodnie z raportem "Newsweeka", planuje się likwidację ośmiu stanowisk ministrowych, ponieważ zostaną zlikwidowane odpowiednie ministerstwa. Ponadto ma się odbyć redukcja stanowisk doradców pracujących przy premierze oraz pełnomocników.

Politycy opozycji podkreślają, że preferują mianowanie wyjątkowo kompetentnych ministrów, takich jak np. minister gospodarki, w przeciwieństwie do rządu Zjednoczonej Prawicy, w którym obserwowano podział kompetencji na trzech mniejszych ministrów. W nadchodzącej kadencji rządu kluczową rolę będą odgrywać stanowiska ministrów i wiceministrów, które zostaną obsadzone w wyniku negocjacji. Negocjacje zostaną zorganizowane w ramach zespołów negocjacyjnych, wzorowanych na przykładzie paktu senackiego, w którym zespoły negocjacyjne miały okazję dyskutować przed spotkaniami liderów. Ten model jest również planowany na obecną sytuację.

- Ważne jest, abyśmy w pełni wykorzystali ten okres, w którym PiS będzie próbowało utrzymać pozory sprawowania władzy - podkreślili rozmówcy w rozmowie z "Newsweekiem".

Kolejni politycy dodali, że ważne jest, aby wszyscy opozycyjni liderzy stanęli jednomyślnie przed prezydentem z jednym przesłaniem: "Tworzymy rząd i będziemy razem zarządzać, nie ma innej możliwej koalicji."

Politycy Lewicy ogłosili również swoją intencję przedstawienia swoich kandydatów na stanowiska wicemarszałka i wicepremiera prezydentowi. Ponadto podjęli już decyzję o rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu, a stanowisko to ma być objęte przez Szymona Hołownię z Polski 2050, któremu mają udzielić poparcia dotychczasowi wicemarszałkowie, Piotrek Zgorzelski z PSL oraz Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy.

Politycy z partii opozycyjnych, w tym Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, wyrazili jednomyślną zgodę co do kandydatury Donalda Tuska na stanowisko premiera. Jeden z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej podkreślił w rozmowie z "Newsweekiem", że Donald Tusk jest gotów podjąć się niepopularnych decyzji, które mogą wymagać zdyscyplinowania różnych instytucji wyjętych spod kontroli PiS oraz prowadzenia działań, które czasami będą się zbliżały do granic prawa. Dla Tuska jest to swoiste powołanie życiowe, podczas gdy inni politycy, tak jak Kosiniak-Kamysz czy Hołownia, mogą nie być skłonni do zaangażowania się w te bardziej kontrowersyjne aspekty działań politycznych.

Oczywiście nie chodzi tu o reformę pracy rządu, ale głównie o to, że są duże trudności prawne ze zwolnieniami z takich organów więc najłatwiej jest zlikwidować urzędy wtedy wszyscy są zwolnieni i na nowo wybrać "swoich". Tak więc niektórzy zamiast podwyżek od nowego rządu otrzymają zwolnienie z pracy. Zobaczymy dalej czym i w jakich rzeczach KO będzie się różnić od PiSu.