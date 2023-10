A. Macierewicz: Czarzasty chce likwidacji IPN, bo obawia się, że ujawniony będzie zakres działania jego środowiska

W poniedziałek (23 października) współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w TVN24 przypomniał, że Lewica nie głosowała za powołaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Instytutu Pamięci Narodowej.

— Jeżeli chodzi o CBA, jeżeli chodzi o IPN uważam, że te instytucje powinny być zlikwidowane — powiedział Czarzasty.

Jak dodał, "trzeba się przyjrzeć temu od środka - ja bym likwidował".

Antoni Macierewicz odniósł się do deklaracji Włodzimierza Czarzastego ws. IPN.

— To jest potwierdzenie ich strachu i chęci ujawniania współpracy z Federacją Rosyjską, ze służbami specjalnymi Związku Sowieckiego, które kontynuują prace na rzecz Putina — powiedział.

— Wyraźnie widać w pracy IPN-u, że przywraca prawdę o historii Polski i o zagrożeniu tych, którzy współpracowali kiedyś z rosyjskimi służbami specjalnymi i są potencjalnie uzależnieni od wiedzy, jaką posiada pan Putin na temat ich związków z sowiecką strukturą, że pan Czarzasty ma taką obawę, że to ujawni zakres działania ich środowiska i dlatego chce to zlikwidować — ocenił Macierewicz. — To jest dokładne powtórzenie tego, co przez cały czas swojej kadencji deklarował pan Rozenek i publikowało pismo "Nie" oraz Jerzy Urban, główny rzecznik Jaruzelskiego i stanu wojennego.

źródło: PAP/ Grzegorz Bruszewski