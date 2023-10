Kiedy pierwszy mecz w Hali Urania w Olsztynie? Znamy datę

7 i 8 października odbyły się Dni Otwarte Hali Urania. Obiekt został udostępniony mieszkańcom, zanim jeszcze wprowadzą się do niej sportowcy. Hala była jednak cały czas obiektem budowy, więc zainteresowani zwiedzaniem musieli uważać. Po tym wydarzeniu miały nastąpić odbiory techniczne, a na 11 listopada była planowana nawet pierwsza impreza siatkarzy — Indykpol AZS Olsztyn miał zagrać ze Skrą Bełchatów. Jeśli ten termin nie doszedłby do skutku, pod uwagę brano 25 listopada i mecz z GKS Katowice. Teraz już wiemy, że pierwsze starcie w wyrementowanej hali odbędzie się dopiero w połowie grudnia.

— W połowie grudnia hala powinna otworzyć swoje podwoje dla mieszkańców. 17 grudnia Indykpol AZS zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin i będzie to sportowa inauguracja tego kultowego obiektu, po jego gruntownej modernizacji — czytamy na profilu społecznościowym prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

Zgodnie z aneksem do umowy z wykonawcą Urania powinna zostać ukończona 16 października. Dlaczego tak się nie stało?

— W trakcie trwania modernizacji zleciliśmy firmie Mirbud roboty dodatkowe, które mogą być podstawą do wydłużenia terminu — wyjaśnia Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza. — I dlatego wykonawca przebudowy Hali Urania wystąpił do nas o aneks, który pozwoliłby na późniejsze zakończenie inwestycji. Aktualnie jesteśmy na etapie rozmów w tej sprawie i wiele wskazuje na to, że uda nam się dojść do porozumienia. Gdy tak się stanie poinformujemy o nowym terminie zakończenia inwestycji.

Koszt budowy nowej hali to 190 mln zł. Przy jej budowie wykorzystano elementy nośne istniejącej już konstrukcji.