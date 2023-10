Nowy sprzęt dla strażaków

Głównym elementem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Olsztyna i powiatu jest Regionalne Centrum Bezpieczeństwa. To właśnie ono stwarza możliwości efektywnego zapobiegania i reagowania m.in. na klęski żywiołowe czy koordynowania działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Częścią projektu jest Regionalny Magazyn Kryzysowy, zapewniający najpotrzebniejsze środki na wypadek nadzwyczajnych zdarzeń. Został wyposażony w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

- To najnowsze zdobycze techniki - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby wykorzystywania tego sprzętu. Jednak jeśli już, to pomoc będzie mogła nadejść szybciej, sprawniej, a ratownicy będą bardziej zabezpieczeni.

Na ręce Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie trafił sprzęt oraz wyposażenie wozów bojowych. To m.in. noktowizory, kamery termowizyjne, pompy, drabiny, kombinezony ochronne.

- To dla nas szczególny dzień - mówi szef olsztyńskich zawodowych strażaków, bryg. Łukasz Jasiński. - Bardzo dziękuję za ten sprzęt, którego możliwości wykorzystania są niezwykle szerokie. To kolejny etap współpracy z miastem, które regularnie nas wspiera doposażając naszą komendę lub dofinansowując zakupy.

Łączna wartość użyczonego sprzętu to ponad milion złotych. Do KM PSP trafiły urządzenia za ok. 753 tys. zł, natomiast dla OSP w Gutkowie na ok. 263 tys. zł.