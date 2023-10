Nowe połączenie w ofercie PKP Intercity. Z Warszawy przez Kraków i Oświęcim do Monachium

Nowe międzynarodowe połączenie uruchamia od 10 grudnia PKP Intercity. Nocny pociąg będzie jeździł z Warszawy do Monachium, zatrzymując się po drodze m.in. na stacjach w Krakowie i Oświęcimiu. Ponadto części składu będą jechać do Pragi i Budapesztu.

Nocne połączenie w Alpy i do Bawarii

Biuro prasowe PKP Intercity potwierdza uruchomienie nowego połączenia. Jak wyjaśnia dla portalu Rynek Kolejowy, wydłużenie trasy pociągu "Chopin" do Monachium stało się możliwe dzięki porozumieniu spółki z przewoźnikami kolejowymi w Austrii i Niemczech.

"Chopin" ma wyjeżdżać z Warszawy Gdańskiej. Około godz. 23 będzie w Krakowie i jeszcze przed północą w Oświęcimiu. W Wiedniu spodziewany jest ok. godz. 5, w Salzburgu przed 8, a przyjazd do stolicy Bawarii planowany jest ok. 10. Po drodze będą postoje w Bohuminie oraz na stacji Breclav, gdzie odłączane będą grupy wagonów do Pragi i Budapesztu.

Z kolei z Monachium pociąg ma wyruszać ok. 18.30 i w drodze do Wiednia zatrzymywać się na stacjach w Salzburgu. W stolicy Austrii ma być krótko po godz. 23. Kolejny postój planowany jest na stacji Breclav, gdzie dołączone zostaną wagony z Budapesztu. Dalej pojedzie przez Ostrawę, Zebrzydowice, Czechowice-Dziedzice. W Oświęcimiu spodziewany jest po godz. 5, a w Krakowie po 6 rano. Kurs skończy w Warszawie Gdańskiej przed godz. 9.

Linie kolejowe przez Oświęcim po modernizacji



Przypuszczać należy, że argumentem za wyborem trasy przez Oświęcim była modernizacja linii 93 na odcinku od Czechowic-Dziedzic do Oświęcimia i dalej w kierunku Krakowa. Właśnie w grudniu planowane jest zakończenie prac na linii 94 prowadzącej pod Wawel przez Skawinę.

Nowymi odcinkami pociągi mogą kursować z prędkością 120/godz. W Oświęcimiu przebudowana została również stacja. W ramach inwestycji powstały cztery zadaszone perony i przejście podziemne.

Od 10 grudnia po zakończeniu wspomnianych prac na dojeździe do stacji w Oświęcimiu na linii 94 przybędzie także połączeń lokalnych do Krakowa przez Zator, Spytkowice, Skawinę obsługiwanych przez Koleje Małopolskie w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Oprócz tego do Krakowa kursują pociągi Kolei Małopolskich i Polregio przez Trzebinię.

Źródło:mat. pras