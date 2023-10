Młodzi ludzie a ryzyko zawału

Zawał to ostry zespół wieńcowy, w którego wyniku dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego[1]. Mówiąc prościej, oznacza on sytuację, w której doszło do zatkania jednego z naczyń wieńcowych. Powstały zator sprawia, że do części serca nie dociera krew, a wraz z nią tlen. To zaś powoduje obumieranie mięśnia[2].

Taka sytuacja jest niebezpieczna, a ryzyko nieodwracalnych zmian, a nawet śmierci, rośnie z każdą minutą bez udzielenia pomocy. Nie dziwi więc, że zawału obawia się bardzo wiele osób. Jednak znacznie częściej obawy wyrażają osoby starsze - w końcu to z podeszłym wiekiem wiąże się choroby sercowo-naczyniowe.

Tymczasem wcale nie jest tak, że osoby młode nie są w żaden sposób narażone na atak serca - zwłaszcza gdy prowadzą niezdrowy tryb życia, choć często za zawałem w młodym wieku stoją wrodzone predyspozycje, na przykład dziedziczona hipercholesterolemia rodzinna lub wady wrodzone układu krążenia. Takie osoby tym bardziej muszą dbać o profilaktykę i zadbać o odpowiednie leczenie.

Przyczyny i czynniki ryzyka zawału serca są niezależne od wieku

Zawał serca jest najczęściej bezpośrednią konsekwencją oderwania się blaszki miażdżycowej, która zatyka naczynie wieńcowe[3]. To prowadzi w stronę miażdżycy, która rzeczywiście odpowiada nawet za 98% przypadków wystąpienia choroby wieńcowej[4]. Odpowiada ona też aż za ponad 80 proc. zawałów serca, bez względu na wiek pacjenta[5].

Ryzyko wystąpienia tego schorzenia wiąże się z wystąpieniem całego splotu czynników ryzyka, z których część jest uznanych za „modyfikowalne”, a zatem takie, na które każda osoba ma bezpośredni wpływ[6]. Są to przede wszystkim:

• palenie tytoniu,

• nadwaga i otyłość, wynikająca m.in. ze złej diety i niewystarczającej aktywności fizycznej,

• niewłaściwa dieta prowadząca do rozwoju zaburzeń lipidowych, nadciśnienia i cukrzycy typu 2[7].

Wniosek jest zatem prosty: bez względu na to, ile masz lat, możesz doświadczyć zawału serca. Dlatego już w młodym wieku warto zadbać o najważniejszy mięsień swojego ciała.

Zawał serca w młodym wieku: jak mu zapobiegać?

Zarówno przyczyny zawału, jak i zasady profilaktyki jego wystąpienia „nie znają wieku”. A to oznacza, że bez względu na to, czy masz 20 czy 70 lat, podlegasz takim samym „regułom gry”. Zobacz, co możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia miażdżycy - a w konsekwencji ostrego stanu wieńcowego.

Powiedz „nie” używkom

Szczególnie groźne dla Twojego serca jest palenie papierosów - jest ono uznawane za jeden z głównych czynników zwiększających ryzyko zawału poniżej 45. roku życia[8]! Istnieją różne metody wyjścia z tego nałogu. Warto się nimi zainteresować – życie bez tytoniu jest zdrowsze i… wiąże się z niższymi kosztami.

Uważać warto również z alkoholem - jego nadmiar także nie będzie korzystny dla serca.

Ogranicz spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych

Nasycone kwasy tłuszczowe znajdują się przede wszystkim w produktach odzwierzęcych: mięsie oraz przetworach mlecznych, np. w serach, śmietanach czy maśle. WHO zaleca, aby ograniczyć ich podaż do maksimum 10 proc. wartości energetycznej spożywanych posiłków[9]. Powód jest prosty: te substancje zwiększają stężenie „złego” cholesterolu LDL, co podnosi ryzyko miażdżycy[10].

Równie groźne są, obecne głównie w mięsie i mleku „przeżuwaczy” (czyli np. krów), izomery tłuszczów trans. One także podwyższają poziom LDL, jak również obniżają stężenie „dobrego” cholesterolu HDL[11].

Dlatego warto zmniejszyć spożycie tych produktów na rzecz tych pochodzenia roślinnego, które zawierają zdrowe, nienasycone kwasy tłuszczowe. Dobre rozwiązanie to np. sięgnięcie po miękką margarynę kubkową zamiast masła. Stanowi ona dobre źródło tłuszczów roślinnych. Możesz też wybrać wariant wzbogacony o sterole roślinne. Te związki przyczyniają się do obniżenia poziomu cholesterolu o 7-10% w ciągu 2-3 tygodni, przy dziennym spożyciu 1,5-2,4 g i zachowaniu zdrowego stylu życia oraz zrównoważonej diety[12]. Zawiera je np. Optima Cardio (https://optymalnewybory.pl/).



Rusz się na zdrowie

Prowadzisz siedzący tryb życia? Czas to zmienić! Postaraj się wprowadzić minimum 150-300 min. umiarkowanego ruchu tygodniowo albo 75-150 min intensywnego wysiłku[13]. Serce będzie wdzięczne!

Te małe zmiany zrobią dużą różnicę, a ryzyko zawału znacznie się zmniejszy. Zadbaj o siebie.

Źródło informacji: Bunge Polska