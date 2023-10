Niemcy/ Ponad 200 przypadków antysemityzmu od czasu ataku Hamasu na Izrael

Federalne Stowarzyszenie Ośrodków Badań i Informacji o Antysemityzmie (RIAS) zarejestrowało łącznie 202 przypadki antysemityzmu w Niemczech w ciągu dziesięciu dni od krwawego ataku na Izrael przez Hamas. To o 240 procent więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej - informuje w piątek portal tagesschau.

Najnowszy przypadek to próba podpalenia synagogi w Berlinie. Według berlińskiej senator ds. wewnętrznych, Iris Spranger, obecność policji uniemożliwiła sprawcom zbliżenie się do budynku przy Brunnenstrasse na tyle blisko, by trafić w cel.

Również w Berlinie w zeszłym tygodniu niezidentyfikowane osoby namalowały na drzwiach wejściowych do budynku mieszkalnego w dzielnicy Prenzlauer Berg gwiazdę Dawida. Sieć RIAS zarejestrowała 10 takich incydentów w Berlinie i Nadrenii Północnej-Westfalii.

"Judenstern" (gwiazda Dawida) służyła do oznaczania ludności żydowskiej w czasach niemieckiego narodowego socjalizmu i w tym kontekście nadal jest uważana za znak prześladowań o podłożu antysemickim.

W ostatnich dniach w kilku niemieckich miastach niezidentyfikowane osoby zrywały flagi Izraela z masztów. Na przykład w Leverkusen w Nadrenii Północnej-Westfalii flagi zostały dwukrotnie zerwane z masztu przy ratuszu. Podobne incydenty odnotowano również w Karlsruhe, Stuttgarcie, Schwerinie, Stade, Moguncji, Akwizgranie i kilku innych miastach. Sieć Rias zgłosiła 33 takie przypadki.

RIAS informuje również o antysemickich hasłach i napisach.

Z Berlina Berenika Lemańczyk(PAP)

grafika: "Każdy kto nosi ten znak, jest wrogiem naszego ludu, wycinek z niemieckiej gazety propagandowej (1942) nawiązujący do przymusowego publicznego „oznaczania” Żydów (poprzez noszenie symbolu gwiazdy Dawida na odzieży)