Pół miliona dolarów Banku Żywności w Olsztynie

Żywność skuteczniej trafi do osób potrzebujących wsparcia. Bank Żywności w Olsztynie otrzymał potężną dotację: pół miliona dolarów. Zostaną one przeznaczone na wsparcie potrzebujących.

Konkurencja była spora, tym bardziej więc cieszy sukces olsztyńskiego Banku Żywności. Fundacja Citi po raz pierwszy ogłosiła konkurs Global Innovation Challenge. Jego celem jest wsparcie filantropijne organizacji społecznych, które opracowują innowacyjne rozwiązania problemów społecznych i gospodarczych.

Bank Żywności w Olsztynie zwyciężył w konkursie organizowanym przez Citi Foundation, otrzymując w nagrodę 500 tys. dolarów, które zostaną przeznaczone na działania dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, wzmacniającego zdrowie fizyczne i finansowe rodzin oraz społeczności o niskich dochodach.

Do rywalizacji zgłosiło się ponad tysiąc organizacji z 80 krajów, w tym Bank Żywności w Olsztynie. Należało nadesłać pomysł na zagospodarowanie dotacji w wysokości pół miliona dolarów. Olsztyńska instytucja znalazła się w gronie 50 organizacji z całego świata, które otrzymają w sumie 25 milionów dolarów.

— Dzięki środkom Citi Foundation będziemy mogli rozwijać nasze programy pomocowe oraz innowacyjne projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, w szczególności organizacji pozarządowych do wdrażania ekonomii społecznej i tworzyć trójsektorowe partnerstwa, dające możliwość korzystania przez społeczności o najniższych dochodach z przystępnej cenowo i zdrowej żywności — mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.

— Warto w tym miejscu dodać, że w tym roku uzyskaliśmy również akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który nadał nam status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Beneficjentom inauguracyjnego Global Innovation Challenge przyznano 500 tys. dolarów na wsparcie działań programowych w czterech kluczowych obszarach: dostęp do żywności, dostępność żywności, przystępność cenowa żywności oraz odporność społeczności. Innowacje obejmują działania takie jak aplikacje, które będą łączyć dostawców i odbiorców żywności, wprowadzanie nowych technologii i promowanie praktyk zrównoważonego rolnictwa czy zakładanie miejskich ogrodów.

— Bezpieczeństwo żywnościowe to jeden z najbardziej palących problemów współczesnego świata i żeby się z nim zmierzyć, musimy połączyć innowacyjne pomysły z zaangażowaniem liderów sektora prywatnego, organizacji społecznych i administracji — mówi Elżbieta Czetwertyńska, prezes Citi Handlowy i Citi Country Officer w Polsce. — Cieszymy się, że tak wymierne wsparcie trafi do polskiej organizacji, do Banku Żywności w Olsztynie, który nie tylko pomaga osobom w potrzebie, ale edukuje i tworzy kompleksowe rozwiązania w tym zakresie.

To nie jedyny sukces olsztyńskiego Banku Żywności w ostatnim czasie. Na początku października organizacja ta otrzymała certyfikat CAF International. Gwarantuje on, że wszystkie środki przesłane bankowi zostaną wykorzystane na cele charytatywne.

— Przeszliśmy bardzo skomplikowany proces, którego celem była ochrona przed ryzykiem oszustwa, prania pieniędzy lub innymi nielegalnymi działaniami. Potwierdza to naszą wiarygodność i transparentność. Dla nas zaufanie to podstawa — nie kryją zadowolenia przedstawiciele Banku Żywności w Olsztynie.

Certyfikat przyznawany jest organizacjom, które mają strukturę i działają jako podmioty non-profit. Potwierdza to proces walidacji, który wykracza daleko poza zwykłe poleganie na bazie danych. Obejmuje on przegląd kluczowych elementów operacyjnych organizacji, takich jak struktura zarządzania, status rejestracji, roczne sprawozdania finansowe, obecność w internecie i mediach, a także członkowie zarządu i personel wyższego szczebla.

Trwa także budowa nowoczesnej hali dla Banku Żywności w Olsztynie.

— Podpisaliśmy kolejne umowy na inwestycje prowadzone przez Bank Żywności w Olsztynie. Magazyn energii, fotowoltaika dla nowej inwestycji - budowy magazynu na Wadągu, remont magazynu przy ulicy Gietkowskiej oraz doposażenie naszej działalności jako podmiotu ekonomii społecznej na zakup sceny mobilnej oraz doposażenie kuchni. Łączna kwota dofinansowań 3,7 miliona złotych. Środki pochodzą z KPO operatorami są ARiMR oraz MRPiPS — wylicza Marek Borowski. prezes Banku Żywności w Olsztynie.

Opr. RAZ