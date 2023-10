Nowe miejsca na mapie w Galerii Warmińskiej

Galeria Warmińska wzbogaciła się o czterech najemców. W nowym miejscu oraz formacie otworzył się salon odzieżowy QUIOSQUE, natomiast nowością są oferty butiku modowego PLUMS, salonu najstarszej, polskiej marki herbacianej Five o’clock oraz wyrafinowanych zapachów Sorvella Perfume. Warto więc skusić się na sezonowe zakupy, by odświeżyć zawartość swojej szafy, a następnie wybrać się na relaks do Atelier Herbaty by Five o’clock.

Wraz z końcem lata w Galerii Warmińskiej rozpoczęły się zmiany. Z nową ofertą pojawili się nowi najemcy, a jedna ze współpracujących marek zdecydowała się nowy format i modernizację.

„Nowości czy zmiany to zawsze dobra okazja do poszerzenia oferty. Nasi klienci poszukują dobrej jakości produktów i sprawdzonych marek. Galeria Warmińska jest dla nich doskonałym miejscem na zakupy modowe, ale często także tutaj szukają chwili relaksu przy kubku kawy po całym dniu pracy czy decydują się na poszukiwanie prezentów okazjonalnych. Nowi najemcy spełniają te oczekiwania” – mówi Natalia Tur, Ragional Marketing Manager w NEPI Rockcastle.

Nowy salon na powierzchni 186,20 m2 zyskała marka QUIOSQUE. Aktualnie znajduje się na poziomie +1 na przeciwko Levi’s, w pobliżu Empiku. W nowej odsłonie w sklepie pojawiły się kolekcje pięciu marek: QSQ (wcześniej QUIOSQUE) oraz LAURELLA prowadzona przez Laurę Reiss-Vogel i Marcina Vogel oferują pełne oryginalnych printów i koloru stylizacje, AKARDO - obuwie, torebki, paski i inna galanteria prezentująca wysokiej jakości rzemieślnictwo, MARASIMSIM - autorska biżuteria oraz BŁONIE - zegarki łączące kultowy brand z lat 50-tych z nowoczesną technologią i wzornictwem. Ten polski multibrand z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, adresowany jest do kobiet w każdym wieku. Słynie z oryginalnych wibrujących kolorami wzorów i szerokiej oferty sukienek.

Z kolei butik PLUMS ze stylową polską i włoską odzieżą damską, obuwiem i akcesoriami zagościł na poziomie +1 na rogu pomiędzy salonami Entra i ESOTIQ w pobliżu windy panoramicznej. W swoim asortymencie, oprócz strojów zgodnych z obecnymi trendami mody, posiada również szeroką gamę dopasowanych akcesoriów oraz obuwie. Nowy butik modowy zajmuje powierzchnię 63,69 m2.

Natomiast Five o’clock to sklep oferujący dziesiątki herbat klasycznych i smakowych, jak również szeroki wybór kaw na powierzchni 61,96 m2. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu na rynku, współpracy ze sprawdzonymi dostawcami i partnerami biznesowymi marka zapewnia świetną jakość produktów. W salonie można nie tylko kupić produkty do domu, ale również skosztować ich na miejscu lub dzięki Atelier Herbaty by Five o’clock poprosić o aromatyczny napój w kubku na wynos. Nowej herbacianej miejscówki szukać należy na poziomie 0, naprzeciwko salonu CCC.

Kolejną nowością jest pojawienie się marki Sorvella Perfume na wyspie na tym samym poziomie przy salonie Apart. To firma zajmującą się produkcją i sprzedażą perfum dla kobiet i mężczyzn na rynku europejskim i azjatyckim. W swoim asortymencie posiada zapachy inspirowane znanymi, ekskluzywnymi markami oraz niszowymi perfumeriami. Dostępność ekspedientek na miejscu umożliwia dobór zapachu zgodnie z preferencjami klienta.

GALERIA WARMIŃSKA

Galeria Warmińska przy ul. Tuwima jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Dzięki wyjątkowej architekturze, nawiązującej do tradycyjnego warmińskiego budownictwa odwiedzana jest również przez turystów. Na powierzchni użytkowej około 41 500 m² znajduje się 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek, wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie, kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a także amfiteatr i parking z 1200 miejscami. Galeria jest przyjazna mamom i małym dzieciom: posiada trzy przytulne pokoje, w których można nakarmić czy przebrać dziecko, w strefie restauracyjnej do dyspozycji mam są bezpłatne mikrofalówki. Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty czy imprezy propagujące zdrowy styl życia.

Właścicielem i zarządcą Galerii Warmińskiej jest NEPI Rockcastle sp. z o.o.

