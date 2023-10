Kto zbuduje halę za 15 milionów?

— To nasze drugie podejście do tej inwestycji, poprzednie przetargi musieliśmy unieważnić, gdyż oferty były droższe od puli środków, jakie mamy na ten cel — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. — Mam nadzieję, że teraz się uda i ruszymy z budową.

Środki, którymi dysponuje Powiat to 15 mln złotych, pochodzących z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (13,5 mln zł) oraz wkładu własnego samorządu powiatu i gminy Olsztynek (po 750 tys. zł). Pieniądze te mają pokryć koszty realizacji I etapu prac, który obejmuje zaprojektowanie całości Centrum i wybudowanie „do stanu surowego”, do listopada 2026 r.

— Jesteśmy obszarowo drugim pod względem wielkości powiatem, stąd odległości pomiędzy naszymi największymi miastami jest spora. To powoduje, że musimy dbać o równomierne rozłożenie infrastruktury kulturalno-sportowej w dużych skupiskach ludności — dodaje starosta Abako. — W 2014 roku wybudowana została hala sportowa przy powiatowym Zespole Szkół w Dobrym Mieście, a w roku 2018 – w Biskupcu. „Lukę” w południowej części powiatu ma zapełnić obiekt przy Zespole Szkół w Olsztynku. W mieście nie ma bowiem nowoczesnej hali, która służyłaby zarówno edukacji sportowej, jak i integracji społecznej społeczności miasta i okolicznych gmin.

Dzięki współpracy z władzami gminy, powiat ma już przygotowaną pod tę inwestycję działkę w centrum miasta. Opracowany jest też program funkcjonalno-użytkowy inwestycji. Wynika z niego, że budynek będzie dwukondygnacyjny, ma uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. Przewidywane jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Zasadniczą część hali stanowić będzie sala sportowo-widowiskowa, mieszcząca boisko do gry w piłkę ręczną, do koszykówki, siatkówki, futsalu, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona, unihokeja i gimnastyki. Z uwagi na organizację pomieszczeń obiekt będzie mógł w przyszłości pełnić też dodatkowe funkcje m.in. punktu zbiorowych szczepień w czasie ewentualnej pandemii. Dobre skomunikowanie poprzez szybkie drogi krajowe nr 51 i 7 dają możliwość pozyskania personelu pomocniczego z okolicznych miast w zasięgu nawet do 100 km i uzyskania stałej współpracy z zakładami opieki zdrowotnej w Olsztynie, Ostródzie i Nidzicy.

oprac. ih/źródło Starostwo Powiatowe w Olsztynie