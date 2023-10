Pięć lat projektu PGE „Tablice Pamięci”

PGE Polska Grupa Energetyczna we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej od 2018 roku prowadzi projekt „Tablice Pamięci”, nad którym patronat objął prof. dr hab. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

W ciągu pięciu lat PGE przeprowadziła kwerendę historyczną wszystkich 165 tablic Tchorka na terenie Warszawy, zamontowała przy nich ponad 130 tabliczek informacyjnych, wyczyściła i zakonserwowała ponad 100 tablic oraz sporządziła i umieściła w aplikacji Tablice Pamięci oraz na stronie tablicepamieci.pl pierwszą w Polsce elektroniczną bazę ponad 3100 nazwisk ofiar upamiętnionych Tablicami Tchorka w Warszawie.

Projekt „Tablice Pamięci” został zainicjowany w związku z 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, a jego uroczysta inauguracja odbyła się w październiku 2018 roku. Ma on na celu popularyzację informacji o losach mieszkańców Warszawy w czasie okupacji niemieckiej oraz rewitalizację Tablic Tchorka, czyli miejsc pamięci czasów wojny poprzez umieszczenie przy nich nowych tablic w języku polskim i angielskim wraz z kodem QR, odsyłającym do materiałów edukacyjnych. Projekt realizowany jest przez Fundację PGE we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, pod patronatem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

We wtorek, 3 października br. odbyło się wydarzenie podsumowujące projekt.

„Niezmiernie się cieszę, że ta podjęta w 2018 roku inicjatywa przyniosła tak piękne efekty w postaci nie tylko odrestaurowania tablic zainstalowanych w miejscach uświęconych krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny, ale również stworzenia strony internetowej oraz innych działań o charakterze edukacyjnym. Jest rzeczą szczególnie ważną, by w dzisiejszych czasach, które cechuje swego rodzaju ucieczka od historii, a także wynikające z niej wykorzenienie z przeszłości, pamięć o istocie naszych dziejów trwała” – napisał Jarosław Kaczyński, wiceprezes rady ministrów, w liście odczytanym w trakcie uroczystości przez historyka red. Tadeusza Płużańskiego.

„Projekt >>Tablice Pamięci