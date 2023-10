Wpadli w ręce straży granicznej. Wrócą do swojego kraju

We wtorek (17 października) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim sprawdzili legalność pobytu Gruzina. Mężczyzna do kontroli okazał tylko paszport wydany w kraju pochodzenia. Nie posiadał żadnych dokumentów, które uprawniałyby go do legalnego pobytu na terytorium RP. Teraz 42-latek wróci do swojej ojczyzny.

W minionym tygodniu funkcjonariusze z PSG w Olsztynie również sprawdzili legalność pobytu cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Okazało się, że Indonezyjczyk, Gruzin i Turek przebywają w Polsce niezgodnie z przepisami. Obcokrajowcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju oraz 6-miesięczny zakaz wjazdu do RP i państw strefy Schengen.

Natomiast wobec Kubańczyka i pięciu Kolumbijczyków wszczęto postępowanie zobowiązujące ich do opuszczenia naszego kraju.