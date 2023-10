Fundacja PGE partnerem filmu „Rycerz” o Św. Maksymilianie Marii Kolbe

W tym roku przypada 41. rocznica kanonizacji Maksymiliana Marii Kolbego. Św. Maksymilian był niezwykłym człowiekiem i wielkim Polakiem. Jako patron energetyków, jest mi szczególnie bliski. Jego niezłomna postawa wobec niemieckich oprawców w czasie II wojny światowej oraz miłość do bliźniego, wyrażona poprzez dobrowolne oddanie swojego życia za drugiego człowieka w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, stanowi wzór do naśladowania dla wszystkich pokoleń. Poprzez wsparcie filmu „Rycerz” nie tylko chcemy przybliżyć sylwetkę tego wielkiego Polaka, ale także złożoną i tragiczną historię Polski

i Polaków z czasów drugiej wojny światowej i niemieckiej okupacji – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Bardzo dziękuję twórcom za zaangażowanie i realizację tego ważnego dla wszystkich Polaków przedsięwzięcia. Jestem dumny, że PGE mogła być jego częścią i tym samym przyczyniła się do promocji naszej polskiej historii także poza granicami naszego kraju – dodał Wojciech Dąbrowski.

Polska ziemia, polski Kościół nieustannie wydają wielkich, szlachetnych i świętych ludzi: rodzina Ulmów, Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, o. Maksymilian Kolbe – by wymienić tylko kilku. Trzeba ich pokazywać światu, światowej opinii publicznej. Nie tylko po to, by się nimi chwalić, tym samym wzmacniając dobre imię Polski, choć to w dużym stopniu też. Ale również dlatego, że oni siłą swojego ducha, energią swojego ducha potrafią zmieniać świat. Jan Paweł II w namacalny niemal sposób zmienił świat. Kiedy o. Maksymilian Kolbe wystąpił z szeregu, by oddać życie za współwięźnia, Auschwitz już nie było tylko miejscem przeklętym. On to miejsce zmienił. Zrobił to siłą Bożego Ducha. Powtórzę, trzeba to światu pokazywać. Taki cel przyświeca projektowi „Polska energia zmienia świat”. To szlachetne dzieło od samego początku wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna. Bardzo za to dziękuję – mówi ks. Marek Gancarczyk, prezes zarządu Fundacji Opoka.

Film „Rycerz" ma na celu przybliżenie widzom postaci Św. Maksymiliana Marii Kolbego i jego działalności nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Św. Maksymilian, jest twórcą największego na świecie klasztoru, w którym mieszkało ponad 650 zakonników, zapoczątkował wydawanie „Rycerza Niepokalanej”, którego nakład

w roku 1939 osiągnął milion egzemplarzy, jak również założył klasztor w Nagasaki w Japonii, w którym udzielana była pomoc ofiarom wybuchu bomby atomowej

w 1945 roku. O jego wielkości, świadczy nie tylko historia jego życia, ale także historia jego śmierci. Św. Maksymilian Maria Kolbe zginął śmiercią męczeńską

w 1941 roku w niemieckim obozie zagłady Auschwitz, oddając swoje życie za współwięźnia.

Film dokumentalny „Rycerz” jest drugim z serii filmów o wybitnych Polakach, realizowanych w ramach projektu „Polska energia zmienia świat”. Wcześniej powstał już film dokumentalny „Będziesz miłował” poświęcony bł. Stefanowi kard. Wyszyńskiemu.

Premiera dokumentu „Rycerz” w Polsce odbyła się 13 października 2023 roku.

W następnej kolejności zostanie on wyemitowany w amerykańskiej sieci telewizyjnej Eternal Word Television Network (EWTN), która dociera do blisko 300 milionów gospodarstw domowych w 150 krajach świata. Telewizja ma zasięg ogólnoświatowy, ale największą liczbę stanowią odbiorcy anglojęzyczni, szczególnie w Ameryce Północnej (USA), oraz hiszpańskojęzyczni w Ameryce Południowej. Natomiast 30 października br. zostanie pokazany dyplomatom

w Rzymie.

Fundacja PGE od wielu lat jest zaangażowana w działania mające na celu pielęgnowanie patriotyzmu i kultywowanie pamięci o dziedzictwie historycznym Polski. Przyczynia się też do rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej

i kulturowej. W 2022 roku, w ramach obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja PGE zaangażowała się w projekty z dziedziny kultury

i sztuki, upamiętniające osobę Kardynała.



