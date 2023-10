Prezydent nagrodził nauczycieli

Tradycją tego dnia jest to, że uczniowie dziękują swoim nauczycielom za pracę, poświęcenie, za serce i cierpliwość. Ale także pracodawcy honorują ich, podkreślając pracę, starania i godne znoszenie trudów codziennego dnia.

- Dziękujemy Państwu za wysiłek włożony w edukację kolejnych roczników i pokoleń młodych mieszkańców naszego miasta - mówił podczas uroczystości prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Za ten trud, za godną postawę, za wybieranie zawodu nauczycielskiego, mimo związanych z nim kłopotów. Chylę przed Państwem głowę i dziękuję.

Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, szkolni bibliotekarze odebrali nagrody podczas uroczystości, jaka odbyła się we wtorek (17 października) w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych. Łącznie zostało wyróżnionych 55 osób.

- Uczenie innych to zawód piękny, bardzo trudny, ale też dający wiele satysfakcji - dodał Piotr Grzymowicz. - Mówię to jako osoba z kilkunastoletnim stażem nauczycielskim, tyle, że akademickim. W takim dniu warto zadać pytanie: jak postrzegany jest zawód pedagoga? Kim jest współczesny nauczyciel? Sądzę, i mówię to z przykrością, że jest to zawód niedowartościowany! Zapomina się, że nie ma szkoły bez nauczyciela i wychowawcy i to jest ten bezwarunkowy element edukacji.

Uroczystość uświetnił artystyczny występ uczniów Gastronomika, a jednocześnie Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.