Kiedy "klepiska" w centrum Olsztyna przestana straszyć?

"Klepiska" to popularne określenie dzikiego parkingu znajdującego się przy ul. Nowowiejskiego w samym centrum Olsztyna. To wyjątkowo niereprezentatywne miejsce, które obecnie pełni rolę parkingu jest położone zaledwie kilkanaście metrów od Wysokiej Bramy.

O tym co zrobić z "klepiskami" w ratuszu rozmawiało się już wiele razy. Temat tego parkingu jest jednym z tych, które cyklicznie wracają do przestrzeni publicznej i z niej wypadają bez większego przełomu. Dziki parking znajdujący się przy ul. Nowowiejskiego to popularne miejsce, w którym wiele osób przyjeżdżających do centrum Olsztyna zostawia samochód. Ważne w tej sprawie jednak są dwa aspekty: parking po pierwsze wygląda okropnie, a po drugie jest kompletnie darmowy. W obliczu ukończenia inwestycji tramwajowej, która w znacznym stopniu poprawi wygląd i funkcjonalność terenów położonych bezpośrednio przed Wysoką Bramą, radny Paweł Klonowski (KO) uznał za stosowne kolejny raz poruszyć temat zagospodarowania tego terenu.

— Niewątpliwie najwyższy już czas zakończyć trwający od lat stan tymczasowości w zakresie funkcjonowania tego miejsca, urągającego pod względem warunków standardom XXI wieku, pełniącego zarazem niechlubną funkcję miejskiego szaletu i będącego terenem nielegalnego wyrzucania odpadów, w tym budowlanych, a także szkodliwym dla finansów miasta dzikim wyłomem w strukturze strefy płatnego parkowania — pisze radny Paweł Klonowski do prezydenta Olsztyna.

Radny KO podkreśla, że jest zwolennikiem budowy naziemnego parkingu. W jego ocenie wielopoziomowy lub podziemny obiekt, o którym się swego czasu mówiło będzie zbyt drogi w utrzymaniu. Dodatkowo nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt nie pasowałby do historycznej zabudowy olsztyńskiego śródmieścia.

Koncepcja radnego Pawła Klonowskiego jest zaczerpnięta z Berlina, który niedawno odwiedził. — W załączeniu przedstawiam przykład analogicznego parkingu ze ścisłego centrum Berlina, zlokalizowanego nieopodal pozostałości Muru Berlińskiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych budynków instytucji publicznych, a więc w sposób nad wyraz podobny do dyskutowanego w kontekście Olsztyna — pisze radny.

Parking, o którym pisze Paweł Klonowski wygląda następująco:



Prezydent jeszcze nie odpowiedział na pismo radnego. Do tematu wrócimy.

