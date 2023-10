6 lat działalności olsztyńskiej fundacji Pomoc Patrioty

Fundacji Pomoc Patrioty istnieje w Olsztynie od 6 lat. Działalność zainaugurowała 16 października 2017 roku. Po latach założyciele potwierdzają, że była to bardzo dobra decyzja

Gdy patrzymy dookoła i widzimy szczególnie bierność i brak zaangażowania i obojętność na to co najważniejsze w działalności społeczno-narodowej czyli realizacja pomocy i wsparcie dla najuboższych Rodaków, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, to my poprzez czyn i słowo, które nie ma mocy jałowej, realizujemy dobro na tym niewielkim skrawku naszej polskiej ziemi Dziękujemy Panu Bogu Trójjedynemu za moc i siłę do kontynuacji tej misji Dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają to dzieło, są nam życzliwi i możemy na nich liczyć. Zapraszamy do wsparcia naszych działań, zapraszamy do współpracy