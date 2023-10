Ilość kobiet w ukraińskiej armii wzrosła o 40 proc.

Resort podkreślił, że zlikwidował wszystkie ograniczenia dotyczące odbywania przez kobiety służby w wojsku.

„O ile wcześniej mogły one odbywać służbę na stanowiskach głównie w sferze medycznej, łączności, księgowości, administracji i kuchni, to teraz mogą być w armii kierowcami, operatorkami granatników, zastępcami dowódcy grupy zwiadowczej, dowódcą bojowego wozu piechoty, strzelcem, snajperem itp.” – podkreślił resort.

Inna zmiana ułatwiająca kobietom podjęcie służby w armii to podniesienie limitu wiekowego uprawniającego do jej odbywania z 40 do 60 lat, jak w przypadku mężczyzn – podkreślono. (PAP)