OFICJALNIE: Znamy wyniki wyborów na Warmii i Mazurach. PiS poza Senatem, w Sejmie po równo

W okręgu wyborczym numer 35 obejmującym Olsztyn i wschodnią część województwa komisje wyborcze przeliczyły już wszystkie głosy

Tak prezentują się wyniki wyborów parlamentarnych w okręgu 35:

Wybory w okręgu 35 wygrywa Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 129 339 osób. Niedaleko za jej placami uplasował się PiS, na który zdecydowało się zagłosować 126 432 osób. Trzeci wynik, to Trzecia Droga z wynikiem 63 007 głosów. Do Sejmu najprawdopodobniej wejdzie jeszcze Lewica z wynikiem 31 631 głosów. Konfederacja z wynikiem 27 119 głosów prawdopodobnie nie uzyska mandatu.

Kto do Sejmu?

Według naszych wyliczeń 4 mandaty trafią do Koalicji Obywatelskiej, 4 do Prawa i Sprawiedliwości, jeden do Trzeciej Drogi i jeden do Nowej Lewicy. Prawdopodobnie nowymi posłami z Warmii i Mazur zostają:

Koalicja Obywatelska: Janusz Cichoń (32 356 głosów), Paweł Papke (27 023 głosy), Anna Wojciechowska (18 828 głosów) i Maciej Wróbel (9 837 głosów).

Prawo i Sprawiedliwość: Janusz Cieszyński (20 644 głosy), Artur Chojecki (17 418 głosów), Iwona Arent (16 675 głosów) i Olga Semeniuk-Patkowska (14 183 głosy).

Trzecia Droga: Urszula Pasławska(26 992 głosów)

Nowa Lewica: Marcin Kulasek (11 514 głosów).

Z naszych wyliczeń wynika, że o mandacie dla Nowej Lewicy przesądziło...128 głosów. Gdyby wynik był minimalnie niższy, drugi mandat trafiłby do Trzeciej Drogi.

Kto do Senatu?

Z 35 okręgu wyborczego do Senatu wchodzi dwóch senatorów, z dwóch okręgów senackich: olsztyńskiego obejmującego powiaty: nidzicki, olsztyński, szczycieński, i miasto Olsztyn i ełckiego obejmującego powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski.

W obydwu okręgach (podobnie jak całym woj. warmińsko-mazurskim) wygrali kandydaci Paktu Senackiego z Koalicji Obywatelskiej.

W okręgu olsztyńskim zdecydowanie wygrała Ewa Kaliszuk, która zebrała 93 766 głosów pokonując tym samym Lidię Staroń (niezależna, 66 617 głosów) i Zbigniewa Purpurowicza (PiS, 36 131 głosów).

Walka w okręgu ełckim była bardziej wyrównania. Tutaj wygrała Jolanta Piotrowska (KO), której zaufało 78 072 osób. Małgorzata Kopiczko (PiS) zdobyła 65 292 głosów.

Oprac. Karol Grosz