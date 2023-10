Strażacy PSP z Warmii i Mazur brązowymi medalistami Mistrzostw Polski w piłkę 6-osobową

Jak się okazuje strażacy nie tylko świetnie dbają o nasze bezpieczeństwo, ale również grają w piłkę nożną. Udowodnili to, zdobywając brązowy medal w Mistrzostwach Polski w piłkę 6-osobową.

Dwa tygodnie temu w Gniewinie, w woj. pomorskim odbyły się II Mistrzostwa Polski Strażaków w piłce nożnej 6. Osobowej.

Reprezentacja strażaków województwa warmińsko-mazurskiego po znakomitym występie zdobyła brązowy medal. Strażacy z Warmii i Mazur rozegrali znakomity turniej.

W każdym meczu „zostawili serce na boisku”, a to właśnie dało znakomity efekt w postaci historycznego III miejsca w Mistrzostwach Polski. Drużyna przygotowywała się do turnieju pod okiem Bogdana Wojtasa z elbląskiej Komedy Miejskiej PSP, a o odpowiednie możliwości do treningu zadbał kierownik drużyny Andrzej Bicki z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

kład reprezentacji woj. warmińsko-mazurskiego:

Mateusz Rodak – KP PSP Bartoszyce,

Krystian Słowicki – KP PSP Gołdap,z

Adrian Zasuwa – KP PSP Iława,

Paweł Wasiulewski – KP PSP Mrągowo,

Kamil Kulas – KM PSP Olsztyn,

Dawid Kowalczyk – KM PSP Olstyn,

Łukasz Wojno – KP PSP Giżycko,

Dawid Paszkowski – KP PSP Gołdap,

Bartosz Prochorow – KP PSP Gołdap,

Nikodem Woźniak – KP PSP Nidzica,

Przemysław Niecikowski – KP PSP Ełk.

źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej/st. kpt. Grzegorz Różański