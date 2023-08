Wołoszański kontra dziennikarz TVN. Nerwowa reakcja kandydata KO na pytanie o współpracę ze służbami PRL: "Odgrzewane kotlety"

Bogusław Wołoszański wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Będzie liderem jednej z list. Dziennikarz musi jednak zmierzyć się ze swoją przeszłością. O nią właśnie zapytał go dziennikarz TVN.

Wołoszański otworzy listę KO w okręgu nr 10, obejmującym Piotrków Trybunalski.

Kandydaturę twórcy „Sensacji XX wieku” zachwalał Donald Tusk.

Jego korzenie są z Piotrkowa, a jego zadaniem jest zdekonspirować lidera listy, z którą walczymy: Antoniego Macierewicza

– ogłosił lider PO.

Przeszłość Wołoszańskiego

Wołoszański ma jednak problem, bo sprawą dekonspiracji jego przeszłości zajął się… dziennikarz TVN. Reporter stacji pytał go o przeszłość i sprawę współpracy ze służbami PRL.

Będzie pewnie temat pańskiej współpracy z wywiadem. Nie obawia się pan tego?



– pytał dziennikarz TVN.

Wołoszański odparł, nie ukrywając swoich pretensji wobec reportera.

Ale odgrzewane kotlety. Tak się zastanawiałem, kto je wyciągnie. A to pan

– powiedział.

Zaatakowany dziennikarz odparł:

Sam pan o tym mówił. Także u nas w studiu, jeśli dobrze pamiętam.

Wołoszański kontynuował swoją opowieść:

Odgrzewane kotlety. Zdaje pan sobie sprawę z tego, że będą wyciągane przeciwko mnie te i inne. Ale pan był pierwszy. Gratuluję.

Gdy druga z dziennikarek przekonywała, że tego typu tematy będą pojawiać się w dyskusji o nim, Wołoszański odparł:

No to co z tego?

Bogusław Wołoszański był tajnym współpracownikiem Pionu I Służby Bezpieczeństwa o pseudonimach „Ben” i „Rewo”. W 1985 roku podpisał zobowiązanie do współpracy z Departamentem I MSW, co jak relacjonuje sam Wołoszański, umożliwiło mu wyjazd do Londynu, gdzie realizował program „Sensacje XX wieku”.



Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl