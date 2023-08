Lewica wystraszyła się Giertycha i usuwa Hartmana

Oświadczenie współprzewodniczącego Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy opublikował na Twitterze rzecznik klubu Lewicy Marek Kacprzak.

"W związku z licznymi informacjami medialnymi dotyczącymi kandydowania jako lidera listy Lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych w okręgu 14 (Nowy Sącz) przez prof. Jana Hartmana niniejszym chciałbym stanowczo poinformować, iż prof. Jan Hartman nie będzie liderem listy w niniejszym okręgu, podobnie jak również nie będzie kandydował w żadnym z okręgów list Lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku" - podkreślił Śmiałek.

Oświadczenie zostało opublikowane po kontrowersjach, które wzbudził wtorkowy wpis Hartmana na Twitterze. "Do opłacanych przez PiS za publiczne pieniądze trolli: Tak! Pedofile też mają prawa! Jak wszyscy inni przestępcy! Żadnego człowieka nie wolno piętnować - nawet pedofila!" - napisał Hartman.(PAP)