„Warszawskie Termopile” upamiętnione srebrną monetą NBP

"Moneta o nominale 20 zł, wykonana ze srebra o próbie Ag 925 i średnicy 38,61 milimetra, upamiętnia heroiczną obronę wysuniętych pozycji w Młocinach i Placówce na przedpolach Warszawy z września 1939 r., która przeszła do historii jako "Warszawskie Termopile". Zostanie ona wyemitowana w nakładzie 10 tys. sztuk i będzie można ją nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 280 zł" - napisano w przesłanym PAP komunikacie NBP. Jest to już szósta z serii moneta wyprodukowana przez Narodowy Bank Polski.

Na rewersie srebrnej monety znajduje się wizerunek majora Bronisława Czesława Kamińskiego oraz Odznaka 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich, natomiast na awersie wszystkich monet z serii "Polskie Termopile" widnieje Atena, bogini "sprawiedliwej wojny i mądrości".

W komunikacie przypomniano, że po przegranej bitwie nad Bzurą w połowie września 1939 r. skrwawione oddziały armii "Poznań" i "Pomorze" pod wodzą generała dywizji Tadeusza Kutrzeby wycofywały się przez Puszczę Kampinoską i szosę zakroczymską do Warszawy. Równocześnie Niemcy dążyli do zamknięcia okrążenia wokół stolicy Polski. Do ubezpieczenia odwrotu polskich jednostek skierowano na przedpole Warszawy I batalion 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich dowodzony przez majora Bronisława Czesława Kamińskiego - to właśnie jego wizerunek widnieje na awersie monety. 20 września o świcie batalion opanował zalesione wzniesienia położone na zachód od zabudowań wsi Młociny i utrzymywał tę pozycję, ścierając się z przeciwnikiem i wytrzymując ostrzał artyleryjski. Przed świtem następnego dnia kaniowczycy przeszli do sąsiedniej osady Placówka. Nie zastawszy tam przeciwnika, rozpoczęli przygotowania do obrony. Major Kamiński umieścił swój punkt dowodzenia w willi należącej do warszawskiego aptekarza Jana Gessnera i obserwował ruchy Niemców w okolicy. Po godzinie 9.00, gdy Polacy jeszcze budowali stanowiska obronne, na Placówkę niespodziewanie spadł potężny grad pocisków artyleryjskich. Przerażeni mieszkańcy osady schronili się w piwnicach domów. Od strony Wólki Węglowej oraz Radiowa nacierały na polskie pozycje oddziały 24 Dywizji Piechoty Wehrmachtu wsparte pojazdami pancernymi. Niemcy wdarli się do Placówki. Rozgorzał zacięty bój na płonących uliczkach, dochodziło do starć na bagnety i saperki. Major Kamiński poległ, prowadząc do przeciwnatarcia odwodową kompanię. Zginęło kilku innych oficerów: kapitan Tadeusz Rudowski, porucznik Karol Lange oraz podporucznicy Wacław Tejchfeld i Stefan Bradmiller. Po blisko dwóch godzinach morderczej walki zdziesiątkowani kaniowczycy zostali zmuszeni do wycofania się z Placówki.

"Batalion 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich poniósł olbrzymie straty: ok. 500 zabitych i 250 rannych. Przyjmując na siebie mocne uderzenie przeważających sił wroga, żołnierze majora Kamińskiego wykonali powierzony rozkaz – skutecznie osłonili polskie oddziały zmierzające z rejonu Puszczy Kampinoskiej do Warszawy. 23 września 1939 r. żołnierze niemieccy dokonali zbrodni wojennej na ludności cywilnej Placówki. Rozstrzelali kilku mężczyzn, m.in. rzeźbiarza Józefa Belowa" - czytamy w informacji NBP.

Wszystkie monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem. Kolejna emisja jest zaplanowana na 24 sierpnia 2023 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrne monety o nominale 10 zł "Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo", które utworzą zestaw z monetami hrywien wyemitowanymi tego samego dnia przez Narodowy Bank Ukrainy. (PAP)