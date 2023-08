Co dalej z Hostelem przy Wysokiej Bramie w Olsztynie? [ZDJĘCIA]

Ta odkryta luka związana z uchwałą sprzed ponad 80 lat okazała się kluczowym elementem zmieniającym status budynku. Zaskakujące jest to, że pierwotna uchwała nie odwoływała się do obowiązujących przepisów prawa tamtej epoki. Rozważając tę sytuację, można wywnioskować, że pierwotna uchwała była nieważna, co z kolei sugeruje, że budynek powinien wrócić pod kontrolę miejską.

Nie tylko kwestia hostelu przy Wysokiej Bramie jest tematem negocjacji pomiędzy miastem a PTTK. Przy sąsiedniej parceli, w latach 60. XX wieku, PTTK wzniosło biurowiec o kilku kondygnacjach oraz pawilon, który obecnie pełni funkcję sklepu.

Aktualnie wyszło na jaw, że działki, na których znajdują się te budynki, stanowią własność miasta, a nie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Niemniej jednak, ze względu na nakłady inwestycyjne poniesione przez PTTK na budowę i utrzymanie tych obiektów, kwestia praw własności wciąż pozostaje przedmiotem regulacji między stronami, obejmując m.in. proces wyceny tych budynków.

Aktualnie władze Olsztyna rozważają co zrobić z budynkami, jedno jest pewne: powinny zostać zagospodarowane. Jednym z pomysłów jest stworzenie muzeum miasta Olsztyna, które proponował m.in przewodniczący Rady Miasta Robert Szewczyk.