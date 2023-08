Samolot, posiadłość? Oto bonusy w kontrakcie Neymara

Neymar lata do Arabii Saudyjskiej. Ostatnie formalności w sprawie transferu Brazylijczyka do Al-Hilal powinny zostać dopięte już niebawem. Oprócz olbrzymiej pensji 31-latek ma otrzymać mnóstwo bonusów. Jakich?

O transferze poinformował sam Fabrizio Romano. W poniedziałkowy wieczór dziennikarz przekazał, że piłkarz złożył podpis pod wszystkimi wymaganymi dokumentami. Transfer ma zostać ogłoszony przez klub w tym tygodniu.

Największym magnesem są oczywiście olbrzymie zarobki. Kwoty, jakie oferują Saudyjczycy, są poza zasięgiem klubów z Europy. Widać to także na przykładzie Neymara. Według różnych źródeł, Brazylijczyk ma zarobić 320 mln euro przez dwa lata. Al-Hilal ma zapłacić paryżanom nlisko 100 mln euro.

Dodatkowo portal "Foot Mercato" poinformował o dodatkowych smaczkach z kontraktu wynegocjowanego przez Neymara. Reprezentant Brazylii może liczyć na pokaźne bonusy wynikające z przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej.

Neymar otrzyma prywatny samolot do dyspozycji, a także posiadłość z przypisaną do niej obsługą. Premia za każde zwycięstwo Al-Hilal w czasie pobytu Neymara to 80 tysięcy euro. Ponadto Brazylijczyk zainkasuje 500 tysięcy euro za każdy wpis w mediach społecznościowych promujący Arabię Saudyjską.

W 2017 r. Neymar został kupiony z Barcelony przez Paris Saint-Germain za 222 mln euro. W Paryżu rozegrał 173 mecze, podczas których zdobył 118 bramek oraz zaliczył 77 asyst.