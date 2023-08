Czy w czasie upałów warto otwierać okna?

W ciągu gorących dni wiele osób stara się dostosować warunki w swoich domach, otwierając okna w nadziei, że dadzą trochę ulgi przez obniżenie temperatury oraz przewietrzenie wnętrz, umożliwiając dostęp do świeżego powietrza. Paradoksalnie, ten pomysł może przynieść przeciwny skutek. Otwierając okno w czasie upałów, wpuszczamy do środka gorącego powietrza, co w konsekwencji przyczynia się do podniesienia temperatury w pomieszczeniu.

W przypadku silnie nasłonecznionych mieszkań w okresie upałów, zamiast otwierać okna, lepiej jest je zamykać i zaciemnić roletami lub ciemnymi zasłonami.

Oczywiście wymiana powietrza w mieszkaniu jest konieczna, jednak podczas upałów należy to robić mądrze. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest otwieranie okien i wietrzenie domu we wczesnych godzinach porannych lub późnym wieczorem, kiedy powietrze na zewnątrz jest najchłodniejsze.

Sprawdzi się także robienie przeciągów.

Jak zatem radzić sobie w upalne dni? RCB przypomina

W upalne dni lepiej zamknąć okna — przede wszystkim w południe i w godzinach wczesnopopołudniowych. Kiedy temperatura przekracza 30 st. C., warto wziąć przykład z mieszkańców Europy Południowej i otwierać okna jedynie wcześnie rano i po zachodzie słońca. W czasie upałów warto nie tylko zamknąć okna, ale i je zasłonić. Jeżeli nie mamy żaluzji, rolet czy zasłon, przydatne może okazać się białe prześcieradło.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało na swojej stronie internetowej kilka wskazówek.

- Ogranicz przebywanie na zewnątrz w pełnym słońcu oraz pij dużo wody.

- Noś nakrycia głowy, które uchroni cię przed przegrzaniem i oparzeniami skóry głowy, w ciepłe dni zakładaj przewiewną i lekką odzież.

- Podczas upałów nie zostawiaj zwierząt ani dzieci w samochodach.

- Zasłaniaj okna w domu, a wychodząc na zewnątrz, pamiętaj o posmarowaniu się kremem z filtrem UV.

- Unikaj spożywania alkoholu w ciepłe dni, ponieważ powoduje to odwodnienie organizmu.

- Ogranicz wysiłek fizyczny i w miarę możliwości pozostań w domu.