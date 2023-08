Ktoś ukradł dynię z rondeli pod Wysoką Bramą w Olsztynie?

Ktoś nam powie, że ścisłe centrum Olsztyna nie jest dobrym miejscem na uprawę dyń. Wiele osób się z tym zgodzi, jednak natura i tak zrobi swoje. Tak właśnie było w tym przypadku, kiedy to w samym środku rondeli przed Wysoką Bramą wyrosła pokaźnych rozmiarów dynia. Niestety najwidoczniej została skradziona, bo zostały po niej tylko liście.

Obok Wysokiej Bramy przechodził dziś nasz fotoreporter, który zobaczył, że dynia została skradziona, pożyczona.... no po prostu jej tam nie ma!

Póki co trudno ustalić, czyją własnością była dynia. Prawdopodobnie (jak cała rondela) należała ona do miasta. Na chwilę obecną nie wiadomo czy ratusz będzie chciał odzyskać swoją zgubę. Jeśli kogoś jednak ruszą wyrzuty sumienia i będzie chciał dynię zwrócić zachęcamy do przyniesienia jej do naszej redakcji (ul. Tracka 5). Przekażemy dynię władzom Olsztyna zapewniając anonimowość znalazcy.

PS. Można ją także położyć przed naszymi drzwiami z dopiskiem "dynia z rondeli".

Karol Grosz