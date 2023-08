Aby seniorzy mogli cieszyć się jesienią życia

Jak funkcjonują Kluby Seniora, jakie potrzeby i oczekiwania mają osoby 60+ to tylko niektóre z tematów, jakie poruszane były podczas dzisiejszego (16.08.2023) spotkania w Stradunach koło Ełku. Wzięły w nim udział seniorki i seniorzy z trzech Klubów prowadzonych przez ełcką Fundację Wsparcia Nauki i Biznesu. Klubu te działają właśnie w Stradunach, Nowej Wsi Ełckiej oraz Ełku.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Olga Semeniuk - Patkowska, wiceminister Rozwoju i Technologii.

— Istotną rolą polityki Zjednoczonej Prawicy jest budowanie tych społeczności lokalnych poprzez strukturę i środowiska osób 60+ — przyznaje minister Semeniuk - Patkowska. — To są osoby, które przeżywają swoją drugą młodość. Ten wiek 60+ jest bardzo ważnym czasem w ich życiu, bo jest skonstruowany z doświadczenia, potencjału do prac, które można wykonywać. Cieszę się, że tego typu Fundacje i Stowarzyszenia działają na terenie warmińsko-mazurskim. Z seniorami rozmawiamy też o ich oglądzie na sytuację nie tylko wewnętrzną, ale również tą związaną z funkcjonowaniem warmińsko-mazurskiego regionu. Rozmawiamy również o Uniwersytetach Trzeciego Wieku, jak możemy jeszcze to środowisko bardzo aktywne w różnych obszarach jeszcze mocniej angażować w życie społeczne.

I jak dodaje Olga Semeniuk - Patkowska życie seniora nie powinno sprowadzać się tylko i wyłącznie do bycia babcią i dziadkiem. Tak jak w przypadku seniorów z Klubów prowadzonych przez Fundację Wsparcia Nauki i Biznesu. Podczas spotkania w Stradunach wystąpił właśnie chór złożony z osób 60+.

— Bycie babcią i dziadkiem to dodatkowa rola. Myślę, że to doświadczenie, które płynie z tego pokolenia 60+ jest bardzo istotne do budowania kolejnych garniturów kolejnych pokoleń młodych Polaków, nie tylko w kontekście własnych rodzin, wnuków, ale też w kontekście innych młodych środowisk. Jestem zwolennikiem wymiany doświadczeń między młodym pokoleniem a senioralnym pokoleniem, bo to daje możliwość zrównoważonego rozwoju — przyznaje wiceminister Rozwoju i Technologii.

Minister Semeniuk - Patkowska podczas spotkania z seniorami w gminie Ełk zwróciła również uwagę, że polityka Zjednoczonej Prawicy to przede wszystkim wsparcie seniorów w kontekście 13 i 14 emerytury, wyrównywania szans, dawania na tyle możliwości w ramach środków finansowych i budżetu krajowego, aby seniorzy mogli cieszyć się jesienią życia.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie m.in. wicemarszałek Jolanta Piotrowska, a także zastępczyni wójta gminy Ełk Bożena Wołyniec.