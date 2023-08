Koncert dla miłośników hip-hopu. Dziesiątki tysięcy uczestników na stadionie Yankee

Impreza Hip Hop 50 Live, w Bronksie, w miejscu narodzin hip-hopu przyciągnęła wiele gwiazd, jak Run-DMC, Nas, Lil Wayne, Snoop Dogg, Lil Kim, Ice Cube, DJ Kool Herc & Cindy Campbell.

„Do ludzi, którzy nie sądzą, że hip hop przetrwa kolejne 50 lat: nie wierzcie w szum” - powiedzieli obecni na stadionie założyciele grupy Public Enemy Chuck D i Flavor Flav.

„Bronx jest uważany za miejsce narodzin hip hopu, a 11 sierpnia 1973 roku za datę narodzin. Na przyjęciu urodzinowym swojej siostry DJ Kool Herc (Clive Campbell) użył dwóch gramofonów do tworzenia ciągłych pętli muzycznych, zwłaszcza „break beatów”, które ekscytowały tancerzy” – zauważył dziennik „USA Today”.

Z kolei ABC News przekonuje, że młode czarnoskóre dzieciaki z południowego Bronxu eksperymentowały z nowym dźwiękiem, który na zawsze zmienił amerykańską kulturę.

Na stadionie Yankee widownia mogła usłyszeć kilka koncertów na żywo. Były to m.in. „Zestaw Bronz Bombers”, “Queens of Hip Hop”, “Pillars of Hip Hop” i “Legendarne sety DJ-skie”. Tłum przyłączał się do zabawy śpiewając wraz z muzykami.

Rocznicowa uroczystość odbyła się też w Central Parku. Wielki koncertem zatytułowano „Good Morning America”.

Mieszkający w Nowym Jorku polski piosenkarz Stan Borys zaliczył do hip-hopu piosenkę z swoim tekstem „Chmurami zatańczy sen” z wykorzystaniem tzw. samplowania, czyli użycia wcześniej nagranego utworu jako efektu nowo powstałego. Część tekstu wziął później do swej piosenki „Głucha Noc” słynny polski rapowiec Peja.

Zdaniem wokalisty hip-hop osiągnął szczyt popularności w 1979 roku. Połączył się wówczas z disco.

„Hip-hop opiera się na wielu gatunkach muzycznych łącznie z jazzem, a także na rapowaniu i muzyce disco soul i funk. Na hip-hop składa się rytmizowany styl muzyki o stałym BPM, jak też rytmiczne wypowiadanie tekstu. Jest to jedyny filar kultury hip-hopowej. Jego elementami są też m.in. MCing raping, DJing scraping” – dodał piosenkarz.Wyjaśnił m.in., że muzyka ta powstała wówczas, gdy DJ zaczęli tworzyć beaty za pomocą zapętlania zapisów partii solowych granych oryginalnie na perkusji. Na dwóch gramofonach robią sampling.

„Ich piosenki powstają głównie w środowisku afro-amerykańskim, często w biednych blokowiskach. Teksty traktują o ich życiu, patologii, frustracji, ciężkich przejściach, przemocy, alkoholu, narkotykach nasycone są przekleństwami” – wyszczególnił Borys.

Jak dodał hip-hop wciąż żyje i się rozwija. Najlepszym dowodem są występy i koncerty.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)