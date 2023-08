Ważna zasada trzech sekund na drodze. Kierowcy jej nie znają

Raport policyjny "Wypadki drogowe w Polsce w 2021 roku", sporządzony przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, ujawnia, że tzw. "jazda na zderzaku", czyli nieprzestrzeganie bezpiecznej odległości między pojazdami, była bezpośrednią przyczyną aż 7,8% wszystkich wypadków drogowych. To szokujący wynik, bo przekłada się na 1 607 wypadków, w których życie straciło 58 osób. Dyskusja o właściwym odstępie między pojazdami w ruchu drogowym ma zatem istotne znaczenie - to temat, który nie może być zlekceważony.

Niepokojącym trendem jest jednak fakt, że większość polskich kierowców niezdrowo bagatelizuje konieczność utrzymania bezpiecznej odległości. Spowodowane to częściowo brakiem sankcji mandatowych za jazdę na zderzaku (o innych aspektach piszemy dalej w artykule). Wielu kierowców sądzi, że odstęp równy kilku długościom samochodu wystarcza. Niestety, badania dowodzą, że już przy prędkości 80 km/h nawet 20-metrowa przestrzeń - co jest porównywalne do czterokrotnej długości Jaguara XJ dowolnej generacji, który przecież nie jest małym samochodem - okazuje się niewystarczająca. Utrzymywanie właściwej odległości na drodze stanowi klucz do bezpiecznej jazdy. Pozostaje pytanie, jak to osiągnąć?

Na uwagę zasługuje fakt, że polskie przepisy drogowe nie precyzują dokładnie, jak duża powinna być bezpieczna odległość między pojazdami. Wyjątek stanowią tu tunele, które są regulowane bardziej szczegółowo.

Czy istnieje jednak skuteczna metoda oceny odpowiedniej odległości między pojazdami? Owszem, istnieje - to zasada trzech sekund.

Zasada trzech sekund to prosty i uniwersalny sposób określenia bezpiecznej odległości między pojazdami. W praktyce, zgodnie z wytycznymi GDDKiA, działa to w sposób następujący:

Jaki to bezpieczny odstęp? Zasadę w prosty sposób wyjaśnia tzw. reguła „3 sekund”. Określa ona, jak sama nazwa wskazuje, minimalny odstęp, jaki należy zachować od poprzedzającego pojazdu w sekundach. Reguła jest uniwersalna dla każdej prędkości, a bezpieczna odległość, jaką należy utrzymać między pojazdami, rośnie wraz z rozwijaną prędkością. Jak określić tą odległość?

Wykorzystajmy dowolny nieruchomy obiekt, np. znak drogowy, przy którym jadący przed nami pojazd się znajduje. Jeśli miniemy wybrany znacznik trzy sekundy później, taki odstęp zapewni bezpieczeństwo oraz komfort ruchu i zarazem umożliwi zareagowanie w razie gwałtownego i niespodziewanego hamowania pojazdu przed nami. Technika zasad kierowania podkreśla, że zachowanie odstępu zgodnego z regułą „3 sekund” jest najmniejszą z możliwych odległością od pojazdu poprzedzającego.

Oczywiście, w rzeczywistości nie zawsze jest to tak proste i naturalne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy poruszamy się w kolumnie pojazdów. Nawykowo dochodzi wtedy do zbliżania się do poprzedzającego pojazdu, dlatego ważne jest, aby wypracować pozytywne nawyki na drodze. Im wcześniej zaczniemy stosować zasadę trzech sekund i im częściej ją wdrożymy w praktyce, tym bardziej stanie się ona naturalnym elementem naszej codziennej jazdy. To potwierdzenie siły nawyku w działaniu.