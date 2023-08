Policyjne podsumowanie długiego weekendu w Olsztynie

Kolejny długi weekend za nami. Gdy jedni wypoczywali, inni dbali o ich bezpieczeństwo. Od piątku do wtorku na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego doszło do 4 wypadków drogowych. Ponadto policjanci byli wzywani do 55 kolizji drogowych. W trakcie długiego weekendu nie obyło się bez zdarzeń na wodzie.

W piątek (11 sierpnia) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w rejonie al. Bałtyckiej i ul. Szarych Szeregów. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że siedząca za kierownicą osobowego seata 24-latka z nieznanych przyczyn straciła panowanie nad autem, a następnie zjechała na chodnik i uderzyła w latarnię. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że kobieta była trzeźwa. Ostatecznie 24-latka za spowodowanie zdarzenia drogowego została ukarana mandatem.

W niedzielę (13 sierpnia) oficer dyżurny olsztyńskiej komendy otrzymał informację o zdarzeniu, do którego doszło na Jeziorze Dadaj od strony m. Wilimy (gm. Biskupiec) z udziałem dwóch skuterów wodnych, za sterami których siedzieli 57- i 43-latek. Mężczyźni tego dnia mieli wspólnie pływać po jeziorze skuterami. Na miejsce natychmiast zostały wysłane służby. Ze wstępnych ustaleń policyjnych wodniaków wynika, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia miało być niezachowanie należytej ostrożności przez mężczyzn pływających skuterami po jeziorze. Mężczyźni mieli wymagane uprawnienia do zasiadania za sterami skutera wodnego oraz wyposażeni byli w kamizelki ratunkowe. W wyniku zdarzenia jedna osoba trafiła do szpitala. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia.

W poniedziałek (14 sierpnia) policjanci z olsztyńskiej drogówki na DK 16 w pobliżu m. Gietrzwałd postanowili zatrzymać do kontroli osobowego mercedesa. Jeden z policjantów wyszedł na jezdnię i dał kierowcy wyraźny sygnał do zatrzymania. Kierowca osobowego forda zlekceważył go, ominął radiowóz i zaczął uciekać obwodnicą Olsztyna. Funkcjonariusze wsiedli w radiowóz i ruszyli za kierowcą. Mężczyzna siedzący za kierownicą forda nie reagował na sygnały dźwiękowe i świetlne wzywające go do zatrzymania się, wręcz przeciwnie – kontynuował swoją ucieczkę. Ostatecznie został on zatrzymany na S 51 w pobliżu m. Dorotowo. Jak się okazało za kierownicą pojazdu siedział 30-letni mężczyzna, który miał powody, aby uniknąć kontroli drogowej. Sprawdzenie w systemach informatycznych wykazało, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

Policjanci z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu. Zgodnie z kodeksem karnym za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Kilkanaście godzin później oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ul. Alojzego Śliwy. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że kierujący bmw na prostym odcinku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery oddzielające jezdnie, a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Z relacji świadków wynikało, że mężczyzna siedzący za kierownicą auta miał oddalić się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb. W pojeździe pozostała czwórka pasażerów, która ostatecznie trafiła do szpitala. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie kierowcy bmw. Już kilkaset metrów od miejsca zdarzenia policjanci zauważyli odpowiadającemu rysopisowi mężczyznę. Jak się okazało był to kierowca bmw, który przyznał funkcjonariuszom, że chwilę wcześniej doprowadził do zdarzenia drogowego. Badanie policyjnym alkomatem wykazało ponad 1 promil alkoholu w organizmie 19-latka. Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że mężczyzna w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą auta, gdyż nie ma do tego uprawnień.

19-latek wkrótce ze swojego zachowania będzie się tłumaczyć przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za spowodowanie zdarzenia drogowego oraz kierowanie autem bez uprawnień.