Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu [ZDJĘCIA]

To będzie pod wieloma względami przełomowy sezon dla siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn. Istnieje wielka szansa, że drużyna nareszcie wróci do swojego remontowanego od dwóch lat domu. Październik to również debiut w biało-zielonych barwach prawdopodobnie największej gwiazdy w historii akademików, a być może całej ligi — Alana Souzy.

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn rozpoczęli przygotowania do sezonu 2023/24 od gry na piasku. Oprócz tego, że znajdujemy się w stolicy Warmii i mamy środek sierpnia, przemawia za tym jeszcze jedna dość istotna kwestia.

W najbliższy czwartek (17 sierpnia) akademicy wezmą udział w turnieju "czwórek" siatkarskich na plaży "PreZero Grand Prix PLS". Ta oryginalna forma rywalizacji drużyn na co dzień rywalizujących na halach na piaszczystym boisku występuje tylko w Polsce.

Turniej plażowych czwórek to swego rodzaju dziecko czasu pandemii, kiedy to możliwość kibicowania na halach była znacznie ograniczona. Zarząd Polskiej Ligii Siatkówki wymyślił wtedy turniej siatkarskich czwórek rozgrywany latem na plaży, które nie były objęte obostrzeniami covidowymi. Formuła przyjęła się na tyle dobrze, że została na stałe wpisana do kalendarza siatkarskich imprez.

AZS Olsztyn ma na swoim koncie triumf w drugiej edycji turnieju PreZero Grand Prix, który odbywał się dwa lata temu w Krakowie. MVP całego turnieju został wtedy środkowy akademików, który kilka miesięcy temu pożegnał się z Olsztynem - Mateusz Poręba.

Akademicy jadą w czwartek do Gdańska w dość okrojonym składzie, największe gwiazdy AZSu przebywają jeszcze na zgrupowaniach swoich kadr lub przygotowują się do zbliżających się meczów w barwach narodowych.

Do Gdańska w czwartek pojadą: Nicolas Szerszeń, Cezary Sapiński, Jakub Ciunajtis, Dawid Siwczyk, Jakub Majchrzak, Mateusz Janikowski, Kamil Szymendera, Karol Jankiewicz i Szymon Jakubiszak.

Do żelaznej „14”, do treningów na stałe dołączyli także: Kacper Sienkiewicz, wychowanek naszych grup młodzieżowych, który pomagał już zespołowi w poprzednich sezonach oraz nowa postać w ekipie ze stolicy Warmii i Mazur – Szymon Patecki. 18-letni atakujący, jest wychowankiem IKS Atak Elbląg. Umiejętności siatkarskie rozwijał także w Akademii Siatkówki Trefla Gdańsk. Swoją naukę kontynuował w SMS PZPS Spała, z którą występował w minionym sezonie na boiskach Tauron 1 Ligi. Jest także młodzieżowym reprezentantem Polski – w 2021 roku zdobył tytuł Mistrza Europy Wschodniej (EEVZA) w kategorii U17 oraz brał udział w zeszłorocznych Mistrzostwach Europy do lat 18.

— Przez całe wakacje trzymałem formę, brałem udział w kilku turniejach w USA i wykonywałem ćwiczenia na siłowni. Fajnie wrócić do „poważniejszego grania” i zacząć przygotowania do nowego sezonu PlusLigi. Nie mogłem się tego doczekać — mówi Nicolas Szerszeń, nowy przyjmujący Indykpolu AZS Olsztyn.

W czasie nieobecności trenera Javiera Webera, zespół będzie przygotowywał trener Marcin Mierzejewski. Trener Javier rozpocznie pracę z olsztyńskim zespołem niezwłocznie po zakończeniu przez reprezentację USA turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich.

— Cieszę się, że już wróciliśmy do treningów, do miejsca, które zna się bardzo dobrze i za którym się bardzo tęskni. Pierwsze dni to przygotowania do turnieju siatkówki plażowej w Gdański. Poruszamy się, poodbijamy piłkę i pojedziemy tam walczyć o jak najlepszy wynik. Jeśli chodzi o brak trenera Javiera, to nie jest to dla mnie żadna trudność. Jesteśmy cały czas w kontakcie, analizujemy i wykonujemy plan, który został przez niego nakreślony. Treningi w hali zaczniemy w przyszłym tygodniu — wyjaśnia Marcin Mierzejewski.

W kolejnym tygodniu, drużyna rozpocznie zajęcia w hali – pierwsze sparingi zaplanowano pod koniec września. Olsztynianie zmierzą się m.in. z Treflem Gdańsk, Ślepskiem Malow Suwałki czy Projektem Warszawa. Inauguracja sezonu w ramach rozgrywek PlusLigi została zaplanowana na weekend 20-22 października. Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn zmierzą się z Aluron CMC Wartą Zawiercie.