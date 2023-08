Noa, Anna Maria Jopek i Leszek Możdżer - muzyczna scena 20. Festiwalu Warszawa Singera

Festiwal Warszawa Singera rozpocznie się 27 sierpnia. Zainauguruje go koncert Noa (Achinoam Nini) z zespołem oraz Anny Marii Jopek w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Artystki wystąpią w duecie. Noa to izraelska piosenkarka, kompozytorka, perkusistka i poetka. Ma w dorobku blisko 20 albumów, a w czasie swojej ponad 30-letniej obecności na scenie występowała m.in. ze Stevie'em Wonderem, Andrea Bocellim i Stingiem. Jej najsłynniejszym przebojem jest piosenka "La vita e bella" do muzyki oscarowego filmu z Roberto Benignim "Życie jest piękne".

Podczas festiwalu odbędą się też koncerty w Teatrze Żydowskim. Wystąpi tam m.in. trio Daniel Kahn (akordeon, fortepian, gitara), Christian Dawid (klarnet, saksofon i instrumenty dęte blaszane) i Jake Shulman-Ment (skrzypce). Z kolei Izabela Szafrańska z zespołem wystąpią z koncertem "Rebeka". Rok temu wokalistka wydała album "Żydowska ulica/Jewish street".

Na scenie letniej Teatru wystąpi również włoski zespół Fandujo (w esperanto: "tygiel") w składzie: Fruzsina László (saksofonistka), Pierpaolo Palazzo (gitarzysta), Germán Montes de Oca (cajon). Muzycy wykonują mieszankę muzyki sefardyjskiej, kalabryjskiej - Arbëreshë oraz tradycyjne pieśni południowych Włoch, zaaranżowane m.in. na jazzowo. Zespół wystąpi także na koncercie w Teatrze Kwadrat, razem z włoską wokalistką Paolą Quagliatą. Artystka w swojej twórczości łączy różne style muzyczne. Ma dyplom ze śpiewu operowego i z jazzu, oprócz tych gatunków wykonuje muzykę współczesną.

W Teatrze Kwadrat swoje koncerty zaprezentują też Leszek Możdżer oraz obchodząca w ubiegłym roku 20-lecie pracy artystycznej Aga Zaryan. Odbędzie się również koncert Marka Eliyahu – pochodzącego z Dagestanu, mieszkającego przez jakiś czas w azerbejdżańskim Baku izraelskiego muzyka, kompozytora m.in. muzyki filmowej, grającego na irańskim instrumencie smyczkowym kemancze (kamancheh). Z kolei Janusz Tencer z zaprzyjaźnionymi artystami z grupy Mazl Tow zaprezentuje komediowo-muzyczny program "Bałagan w stolarni".

W trakcie festiwalu będzie można obejrzeć także spektakl muzyczny "Jentl" Isaaca Bashevisa Singera i Leah Napolin w reż. Roberta Talarczyka. Spektakl z oryginalnymi kompozycjami stworzonymi przez Hadriana Filipa Tabęckiego, z muzyką graną na żywo zostanie wystawiony na Scenie w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. "+Jentl+ to opowiadanie Izaaka Baszewisa Singera, które zostało wydane w latach 60. Zainteresowała się nim bardzo Barbra Streisand i w 1983 r. ukazał się znakomity film w jej reżyserii i z nią w głównej roli. "Już w latach 60. można było oglądać ten melodramat na scenach broadwayowskich". "To była sztuka Napolin, pod którą podpisał się Singer. Myślę zresztą, że scenariusz filmowy też trochę bazował na tej sztuce, bo ona pojawiła się wcześniej" - powiedział PAP przy okazji premiery reżyser spektaklu.

Synagoga im. Małżonków Nożyków to ostatnia i jedyna z warszawskich synagog, które nie tylko przetrwały II wojnę światową, ale i działają do dziś. Odbędą się w niej koncerty prezentujące muzykę świecką, m.in. koncert kameralny, z utworem Piotra Mossa "ELEGIA III na altówkę i fortepian" i kompozycjami Maxa Brucha w wykonaniu pianistki Anny Prabuckiej-Firlej oraz altowiolisty Krzysztofa Komendarka-Tymendorfa. Jazzowy kontrabasista Paweł Pańta zaprezentuje swój pierwszy autorski album "Młodość", na którym znalazły się jego własne kompozycje, tematy Johna Williamsa z filmu "Lista Schindlera" oraz kompozycje Andrzeja Kurylewicza, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki. W trakcie koncertu usłyszymy również pianistę Stanisława Pańtę i perkusistów: Patryka Dobosza i Tymoteusza Papiora.

Podczas jubileuszowej, 20. odsłony Festiwalu Warszawa Singera, 1 września w piątek na placu Grzybowskim po wspólnej kolacji szabatowej odbędzie się wielki koncert plenerowy, w którym wystąpi izraelska grupa Light in Babilon. "Metehan Ciftci, Michal Elia Kamal, Julien Demarque, Priam Arnoux i Stuart Dickson przeniosą nas w świat muzyki wschodniej części Morza Śródziemnego, w której – obok dźwięków inspirowanych dziedzictwem przebogatego kulturowo tureckiego Stambułu – będzie można wychwycić dźwięki charakterystyczne dla tradycji muzycznej Żydów sefardyjskich" - wyjaśnili organizatorzy festiwalu.

Po raz pierwszy festiwal zakończy uroczysty koncert kantoralny. Na koncercie finałowym, który odbędzie się 3 września w Synagodze Nożyków, wystąpią izraelscy kantorzy Israel Nachman i Chaim Stern, przy akompaniamencie Eytana Sobola.

Cały program festiwalu można znaleźć pod adresem: http://shalom.org.pl/ (PAP)