Azjata zastąpił Ukraińca, rynek pracy zmienia się gwałtownie

Redakcja zauważa, że gości luksusowych hoteli nad Bałtykiem coraz częściej obsługują kelnerzy, kucharze czy pokojowe z Filipin, Indonezji i z Afryki.

"Rzeczpospolita" podnosi, że najnowsze dane Eurostatu potwierdzają, że coraz więcej Ukraińców wyjeżdża do innych państw, w tym do Kanady, Hiszpanii czy do Niemiec. Na koniec czerwca w Niemczech mieszkało ponad 1,3 mln uchodźców z Ukrainy, podczas gdy w Polsce ich liczba spadła do niespełna 978 tys.

Gazeta, powołując się na raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zauważa, że Polska przegrywa wyścig o imigrantów z Ukrainy. Organizacja apeluje o jasne określenie perspektywy statusu prawnego uchodźców i o inne rozwiązania (w tym szkolenia językowe i zawodowe), które zachęcą do pozostania nad Wisłą, a którymi warto też stabilizować pobyt pracowników z innych państw. (PAP)