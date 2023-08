Najcieplejszy dzień w roku. Dziś padł rekord temperatury w Polsce

Dziś od rana żar leje się z nieba. Mieszkańcy niemal całej Polski muszą już od rana mierzyć się z rekordowymi temperaturami.

Do tej pory najcieplejszym dniem w 2023 roku był 15 lipca. Tego dnia w Słubicach termometry pokazały 35,4 stopni Celsjusza. Dziś jednak padł rekord, o czym poinformowało IMGW-PIB na platformie X.

Miłośnicy upałów nie będą zawiedzeni. Kolejne dni również przyniosą wysokie temperatury znacznie przekraczające 30 stopni Celsjusza w cieniu.

Upały są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia

Upały, zwłaszcza w okresie letnim, kuszą nas pięknymi, słonecznymi dniami i możliwością spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Zabawa na plaży, pikniki w parku czy leniwe popołudnia na tarasie to tylko niektóre z przyjemności, które możemy cieszyć się podczas letnich upałów. Jednakże, za tą fasadą uroku skrywają się potencjalne zagrożenia dla naszego zdrowia, które nie można lekceważyć.

Obecnie, coraz częściej stajemy w obliczu wyjątkowo intensywnych fal upałów, a te zjawiska klimatyczne są bezpośrednio związane z globalnym ociepleniem. Nagłe i niezwykle wysokie temperatury powietrza mogą prowadzić do licznych problemów zdrowotnych, których skutki mogą być trwałe, a w najgorszych przypadkach nawet tragiczne. Dlatego też, konieczne jest zrozumienie tych zagrożeń oraz podejmowanie odpowiednich kroków w celu ochrony naszego zdrowia i dobrostanu.

Jednym z głównych zagrożeń, które niesie ze sobą ekstremalne ciepło, jest hipertermia - stan, w którym temperatura ciała przekracza normę. W organizmach ludzkich zachodzi wiele złożonych procesów termoregulacyjnych, które pomagają utrzymać stabilną temperaturę ciała. Jednakże, gdy temperatura otoczenia jest znacznie wyższa niż temperatura naszego ciała, organizm może mieć trudności z utrzymaniem równowagi cieplnej. Efektem tego może być udar cieplny, który stanowi realne zagrożenie dla naszego życia.

Wraz z hipertermią, upały mogą prowadzić do nasilenia innych problemów zdrowotnych. Osoby cierpiące na choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak nadciśnienie czy choroby serca, są szczególnie narażone na negatywne skutki wysokich temperatur. Wysiłek serca w warunkach upałów może prowadzić do zaostrzenia objawów tych chorób, co może z kolei generować ryzyko powikłań zdrowotnych.

Niezwykle istotną kwestią jest również dehydratacja, czyli utrata płynów z organizmu w wyniku nadmiernej potliwości. Prawidłowe nawodnienie organizmu jest kluczowe dla utrzymania funkcji metabolicznych, układu krążenia oraz równowagi elektrolitowej. Dehydratacja może prowadzić do osłabienia, dezorientacji, a nawet poważniejszych skutków, takich jak niewydolność nerek czy zaburzenia gospodarki elektrolitowej.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, konieczne jest podejmowanie świadomych działań mających na celu minimalizację ryzyka negatywnych skutków upałów. Szukanie ochłody w klimatyzowanych pomieszczeniach, noszenie lekkiej odzieży i nakryć głowy oraz regularne picie odpowiedniej ilości płynów to tylko niektóre z praktycznych kroków, które możemy podjąć. Edukacja na temat skutków upałów oraz wczesne rozpoznawanie objawów hipertermii czy innych problemów zdrowotnych są kluczowe dla naszej ochrony.

Wniosek jest jasny - choć letnie upały przynoszą ze sobą wiele radości i okazji do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, nie możemy zapominać, że stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia. Coraz częstsze i bardziej intensywne fale upałów wymagają od nas świadomej i odpowiedzialnej ochrony zdrowia, abyśmy mogli cieszyć się letnimi przyjemnościami, unikając przy tym potencjalnych skutków negatywnych dla naszego organizmu.