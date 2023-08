W uroczystościach wzięli udział żołnierze Wojskoweego Centrum Rekrutacji w Olsztynie i 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz uczniowie klasy wojskowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Oglądali ich licznie zgromadzeni mieszkańcy Nidzicy, a także wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, poseł Iwona Arent oraz starosta nidzicki Marcin Paliński i burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Plac Wolności. Złożono wiązanki i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego.

Głos zabrał wojewoda Artur Chojecki, który podkreślił, że dzisiejsze święto to przede wszystkim święto żołnierzy.

— Mamy okazję wyrazić naszym żołnierzom naszą wdzięczność za to, że z odwagą, honorem i determinacją stoją na straży bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa obywateli, stoją na granicy Polski z Białorusią, strzegą granicy z obwodem królewieckim, bo przecież mieszkamy w szczególnym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie nieprzyjaznego nam państwa — powiedział w czasie uroczystości wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. I dodał: — W dniu Święta Wojska Polskiego trzeba żołnierzom wyrazić wdzięczność. Jesteśmy dumni, że nasza armia się rozwija, umacnia, wzrasta jej liczebność, ale także z tego, że się modernizuje.

Wojewoda podkreślił też, że to dzięki żołnierzom możemy czuć się bezpiecznie. — Nie ma silnej Polski bez silnej armii — zakończył swoje wystąpienie.

Głos zabrał również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, który w imieniu marszałka Gustawa Marka Brzezina podziękował żołnierzom za ich codzienny trud. W swoim liście marszałek podkreślił, że wojsko i codzienna służba żołnierzy powodują, że czujemy się bezpiecznie w Polsce i za to im dziękujemy. Podziękowania i życzenia żołnierzom złożyli również poseł Iwona Arent i burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Po uroczystościach oficjalnych żołnierze przygotowali piknik dla mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. Nie zabrakło również prawdziwej wojskowej grochówki, która, jak mówili mieszkańcy, była bardzo smaczna.

Halina Rozalska