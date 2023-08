Marszałek Piłsudski do Tuchaczewskiego: Bierz d..ę w troki i ....

Polska wiktoria nad bolszewicką Rosją to jedna z najważniejszych bitew w nowożytnych dziejach Europy i świata. Prącymi w 1920 roku na Warszawę sowietami dowodził Michaił Tuchaczewski. — Bierz d..ę w troki i sp....aj do swojego gównianego kraju — tyle miał mu do powiedzenia Marszałek Piłsudski, który słynął z ciętego języka.