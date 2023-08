J. Kaczyński: w ostatnich ośmiu latach liczba dzieci, które są zagrożone nędzą zmniejszyła się prawie 10 razy

Wicepremier Kaczyński uczestniczył w pikniku wojskowym "Silna Biało-Czerwona" w Uniejowie.

"Jesteśmy na imprezie, która wiąże się takim wielkim przedsięwzięciem, które jest dzisiaj ogromnie potrzebne, które jest warunkiem naszych szans na rozwój, na to, by Polska była coraz bogatsza, bo jest coraz bogatsza, by wszystkie te bardzo negatywne zjawiska, które nas po '89 roku, prześladowały, ostatecznie zniknęły" - powiedział prezes PiS.

"Mówię przede wszystkim o bezrobociu, o głodnych dzieciach, straszliwie niskich płacach, o nędzy. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba dzieci, które są zagrożone nędzą, wykluczeniem w Polsce z 30 procent zmniejszyła się do 3,2 procent. Prawie 10 razy" - podał wicepremier.

Zaznaczył, że "oczywiście to powinno być zero procent, ale to jest jedno z najlepszych miejsc w Europie, być może nawet ex aequo pierwsze". "To naprawdę jest ogromny postęp i takiego postępu dokonaliśmy w bardzo wielu dziedzinach" - wskazał Kaczyński. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska, Agnieszka Grzelak-Michałowska