KATOLICY NA CELOWNIKU TOK FM atakuje pielgrzymki: "Pijaństwo, seks". Ks. Chyła odpowiada: "Kłamstwo, podłość, plucie w twarz wspaniałym ludziom"

Część mediów próbuje wszelkich metod, by zohydzić Polakom wszystko, co tradycyjne i związane z naszą tożsamością. Tym razem na celowniku znalazły się… pielgrzymki. „‘Odchudzanie, pijaństwo, seks’. Pielgrzymki to dla wielu ‘przygoda życia’” - pod takim tytułem portal radia TOK FM opublikował tekst dotyczący praktyk polskich katolików. Na skandaliczny artykuł zareagował ks. Janusz Chyła.