PLAN TUSKA Michał Karnowski: Donald Tusk tylko czeka, by wyprzedać majątek narodowy. Niemcy wiedzą, że mają kupić, bo to obiecane

Pytany o to, czy dzisiejsza opozycja obawia się referendum, Karnowski odparł:

Myślę, że ten strach jest przede wszystkim kampanijny. Opozycja, jak spojrzymy na to z boku, miała taką koncepcję bardzo emocjonalnej kampanii, o wątkach pobocznych, wydumanych.

Zdaniem dziennikarza portalu wPolityce.pl, referendum będzie oceną działań Donalda Tuska jako premiera RP.

Tusk będzie miał referendum nt. siebie. To jest referendum nt. Donalda Tuska – tego czym był i tego czym by był, gdyby rządził. Te pytania jak na razie dobrze łapią różnice, istotę wyboru, przed którym stoją Polacy. Słyszałem narzekania, że ciągle o tym Tusku. Przepraszam, ale to Tusk weźmie władzę, jeśli nie PiS

– powiedział Michał Karnowski.

Wyprzedaż majątku narodowego

Zdaniem publicysty „Sieci”, Donald Tusk będzie chciał wyprzedać polski majątek narodowy.

Istotą wyboru jest to, czy będziemy mieli bezpieczeństwo, czy będziemy mieli dobrobyt ekonomiczny, czyli to, co w ciągu ostatnich lat jakoś posunęło się mocno do przodu. To wszystko możemy stracić. Myślę, że Tusk aż przebiera, by wyprzedać majątek narodowy. Reakcja prasy niemieckiej. Niemcy wiedzą, że mają kupić, że to jest obiecane

– mówił Karnowski.

To jest istota wyboru, przed którym stoją Polacy. To nie są wydumane pytania. (…) Z punktu widzenia normalnych Polaków, polskich rodzin, to to jest istota wyboru

– dodał.

