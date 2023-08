Stallone rozczarowany najmłodszą córką?

Film akcji o tytule "Samarytanin", dostępny na platformie Amazon Prime Video, oraz serial "Tulsa King", dostępny na SkyShowtime, to dwie wielkie sensacje w świecie VOD zeszłego roku. W aktualnym sezonie Sylvester Stallone zaskoczył swoich oddanych fanów, stając się głównym bohaterem programu reality show o nazwie "The Family Stallone".

Pomysł na rodzinne reality show wyszedł od trzech córek hollywoodzkiej gwiazdy: 26-letniej Sophii, 24-letniej Sistine i 20-letniej Scarlet. To one przekonały nie tylko swojego ojca, ale również matkę, Jennifer Flavin. Co ciekawe, Jennifer w sierpniu ubiegłego roku jeszcze rozważała rozwód ze znanym aktorem.

Na podstawie przekazanych doniesień medialnych dowiedzieliśmy się, że związkiem pary Stallone i Flavin można określić jako "nieodwracalnie uszkodzony". W świetle tych informacji, Jennifer Flavin wystąpiła z żądaniem "sprawiedliwego podziału majątku". W wywiadzie udzielonym "The Hollywood Reporter", Stallone wyznał ze szczerością, że podniesiony pozew nie jest pozbawiony podstaw: "Bywa, że dawałem priorytet pracy nad rodziną, a to był tragiczny błąd, który już się nie powtórzy. Mam ogromny szacunek dla Jennifer. Zawsze będę ją miłować. To wyjątkowa kobieta. Jest najlepszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek poznałem".

"The Family Stallone" jest o tyle ciekawą produkcją, że często odnosi się do tych wydarzeń. Problemy w domu Stallone zawsze związane były z nieobecnością głowy rodziny. Dlatego reality show rozpoczyna się w momencie, gdy Sly ponownie dołącza do swojej żony i trzech córek po miesiącach spędzonych w trasie na realizacji serialu "Tulsa King". Po powrocie obiecuje, że zaangażuje się we wszystkie sprawy, którymi żyje rodzina i będzie jej poświęcał dużo więcej czasu.

Projekt reality show z udziałem Sylvestra Stallone okazał się być pełnym sukcesem. Okazyjnie się, że żona i córki tego hollywoodzkiego ikony stanowią bardzo fascynujące postacie dla widzów. Wysoka oglądalność programu doprowadziła do tego, że platforma Paramount+ już zatwierdziła realizację drugiego sezonu "The Family Stallone".

W finałowym odcinku pierwszej serii Sly zorganizował wzruszający powrót do rodzinnego domu w Filadelfii, celem podzielenia się z dziećmi swoją skromną przeszłością. Jednak jedna z córek, Scarlet, ciesząc się swoją niezależnością na studiach, postanawia zrezygnować z udziału w tej rodzinnej podróży. To wywołuje nowe napięcia w obrębie rodziny.