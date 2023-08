Sensacyjny transfer Neymara. To się naprawdę dzieje?

Neymar opuszcza szeregi PSG! Zgodnie z doniesieniami Fabrice'a Hawkinsa, cenionego dziennikarza stacji RMC Sport we Francji, Brazylijczyk podjął decyzję o przeniesieniu się do Arabii Saudyjskiej. Informacje te znajdują potwierdzenie także w relacji innego wybitnego dziennikarza, Fabrizio Romano.

Neymar, Marco Verratti, Hugo Ekitike, Juan Bernat i Renato Sanches - tych pięciu piłkarzy miało usłyszeć od trenera Luisa Enrique i dyrektora sportowego Luisa Camposa, że nie znajdują się w planach PSG i zostaną sprzedani w sierpniu. Takie informacje podały w tym tygodniu RMC Sport oraz L'Equipe.

Największe poruszenie wzbudza bez wątpienia Neymar, piłkarz, który do tej pory jest uznawany za najdroższego zawodnika w historii futbolu. Przesunięcie go z Barcelony do PSG miało miejsce sześć lat temu i wyniosło aż 222 mln euro. Brazylijczyk zdołał zdobyć 118 bramek oraz zanotować 77 asyst w 173 rozegranych meczach. Niemniej jednak, ciągłe kontuzje stanowiły wyzwanie, a ponadto nie udało się osiągnąć triumfu w najważniejszych zawodach, czyli Lidze Mistrzów. Obecnie wiele sygnałów wskazuje na to, że ta współpraca już niedługo dobiegnie końca.

Według relacji Fabrice'a Hawkinsa, Neymar znajduje się już na krawędzi przejścia do Al-Hilal. Szczegółowe doniesienia na ten temat przekazuje Fabrizio Romano. Według źródeł wspomnianego Włocha, pojawiła się "znacząca oferta" od strony Saudyjczyków, która rzekomo wpłynęła w ostatnich godzinach. Trwają zaawansowane negocjacje, a Brazylijczyk wykazuje otwartość na dokonanie transferu - ostateczna decyzja leży jednak w jego rękach. Mimo to, wszystko wskazuje na to, że prawdopodobieństwo przeprowadzenia tego transferu jest bardzo wysokie.

Jak pisze Romano, wobec takiego rozwoju sytuacji FC Barcelona - która była zainteresowana sprowadzeniem Neymara z powrotem - może postarać się ściągnąć Joao Feliksa z Atletico Madryt.

W trakcie obecnego okna transferowego Al-Hilal zrealizowało aż cztery donośne transfery, które wzbudziły duże zainteresowanie. Klub zdołał pozyskać Sergeja Milinkovicia-Savicia z Lazio za 40 mln euro, Kalidou Koulibaly'ego z Chelsea za 23 mln euro, Rubena Nevesa z Wolverhampton za 55 mln euro oraz Malcoma z Zenita za 60 mln euro. Na czele drużyny stoi Jorge Jesus, wybitny trener z doświadczeniem związanym m.in. z Benficą, Sportingiem, Flamengo i Fenerbahce.

Al-Hilal to zespół, który w historii najczęściej triumfował w saudyjskiej lidze (18 razy) oraz zdobywał azjatycką Ligę Mistrzów (czterokrotnie, ostatnio w 2021 roku). W minionych mistrzostwach klubowych świata niespodziewanie awansował do finału, pokonując w półfinale Flamengo 3:2 (choć w finale uległ 3:5 Realowi Madryt). Niemniej jednak, w ostatnim sezonie ligi saudyjskiej Al-Hilal zajął trzecie miejsce.