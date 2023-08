- Putin sam, znając go, nie odda władzy. W pierwszych dwóch kadencjach chciał zrezygnować w sposób absolutnie pokojowy. Nie zamierzał pozostawać prezydentem po 2008 roku, ale coś się zmieniło - stwierdził

Zdaniem byłego agenta wywiadu wojskowego w gronie osób, które mogłyby być zleceniodawcami zamachu na Władimira Putina są jego bliscy współpracownicy, a mianowicie dyrektor FSB (Federalnej Służby Bezpieczeństwa) Dmytro Koczniewie i szef gwardii prezydenckiej Oleksij Rubiżny.

- Te dwie osoby są w stałym kontakcie z prezydentem i zapewniają mu bezpieczeństwo .

- Najbardziej prawdopodobne, w takiej sytuacji jest to, że zabiją go ochroniarze - dodał.

Bezkrwawy przewrót jest równiez prawdopodobny. jak podkreślił Żyrynow zamach na Putina wcale nie musi oznaczać jego fizycznej eliminacji. Prezydent Rosji może zostać zmuszony przez kremlowskie elity do opuszczenia stanowiska.

- Putin może zorganizować teoretyczne przekazanie władzy na wzór Jelcyna. Może powiedzieć: jestem zmęczony, odchodzę, a tu jest mój następca. Jest Dmitrij Miedwiediew, czy też syn Patruszewa* , minister rolnictwa Dmytro Patruszew - podsumował.

Nikołaj Płatonowicz Patruszew (ros. Николай Платонович Патрушев, ur. 11 lipca 1951 w Leningradzie) – rosyjski polityk i oficer służb specjalnych w stopniu generała; dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (1999–2008). Uznawany za jednego z tzw. siłowików i człowieka z bliskiego otoczenia Władimira Putina