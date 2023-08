Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie

– Pierogi były tak pyszne, że nawet słońce postanowiło się pokazać i zobaczyć, co się dzieje pierogi były tak pyszne, że nawet słońce postanowiło się pokazać i zobaczyć, co się dzieje. Kto by pomyślał, że mamy tyle miejsca w brzuchu na różne smaki tego regionalnego przysmaku? – dodał.

– Takie imprezy stają się wizytówką Warmii i Mazur – podsumował.