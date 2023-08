Listy do sejmu z okręgu olsztyńskiego: KO stawia na obecnych posłów, PiS na sejmowych debiutantów. Kogo wystawią pozostałe partie?

Z okręgu olsztyńskiego z list KO do Sejmu z pierwszych miejsc wystartują obecni parlamentarzyści, z Januszem Cichoniem na czele. Listy PiS mają otwierać politycy z Warszawy, co u lokalnym działaczy tej partii rodzi obawy, że w Sejmie może nie być regionalnej reprezentacji PiS.

W środę, 16 sierpnia, zbierze się Rada Krajowa PO, by zatwierdzić listy kandydatów do Sejmu i kandydatów do Senatu w ramach Koalicji Obywatelskiej. Z informacji PAP wynika, że w tym momencie numerem 1 w okręgu olsztyńskim (nr 35) jest Janusz Cichoń - były prezydent Olsztyna i były wiceminister finansów. Cichoń sprawował mandat poselski w VI, VII i VIII kadencji Sejmu, a w ostatnich wyborach uzyskał 26,4 tys. głosów.

Drugie miejsce ma przypaść posłance z Ełku - Annie Wojciechowskiej.

To docenienie jej ciężkiej pracy w Sejmie, do którego weszła dość niespodziewanie, ale świetnie się odnalazła

— powiedział jeden z działaczy regionalnej PO. Wojciechowska objęła mandat w maju 2021 roku po zmarłej nagle posłance Annie Wasilewskiej.

Trzecie miejsce ma otrzymać obecny poseł Paweł Papke.

Listy KO

Na liście KO w okręgu 35 na piątej pozycji ma się znaleźć Michał Wypij, który w obecnej kadencji Sejmu uzyskał mandant z list PiS jako działacz Porozumienia. Lokalni działacze sprzeciwiali się wciągnięciu Wypija na listy KO argumentując, że „aktywnie uczestniczył w pisowskim psuciu państwa”.

Listę KO w okręgu olsztyńskim ma zamykać były dziennikarz TVP Olsztyn Maciej Wróbel. Zdania na temat jego kandydatury także są w środowisku PO podzielone.

Niektórzy są pełni uznania dla jego sprawności medialnej, inni uważają, że nie zapracował sobie na to miejsce, a dostał je, bo od lat jest blisko wicemarszałek Jolanty Piotrowskiej

— powiedział działacz PO z regionu.

Wróbel w ostatnich wyborach samorządowych ubiegał się o stanowisko burmistrza Giżycka, ale nie zdobył go, więc był zastępcą burmistrza w Kętrzynie. W ostatnim czasie odszedł z tego stanowiska, by objąć fotel zastępcy dyrektora w WORD.

Listy PiS

Listy PiS, według nieoficjalnych informacji PAP, mają otwierać działacze z Warszawy, którzy od kilku miesięcy są bardzo aktywni w regionie - składają tu oficjalne i nieoficjalne liczne wizyty, pokazują się na tle warmińsko-mazurskich krajobrazów w mediach społecznościowych, uczestniczą w festynach, piknikach, otwarciach lokalnych inwestycji i konferencjach prasowych. W tym kontekście wymienia się przede wszystkim trzy osoby:

Wiceminister Rozwoju i Technologii Olgę Semeniuk-Patkowską, wiceministra MSWiA Błażeja Pobożego oraz szefa Rządowego Centrum Analiz prof. Norberta Maliszewskiego. Według informacji PAP największe szanse na otwarcie listy ma Maliszewski.

Na dalszych miejscach mają się znaleźć obecni posłowie PiS z regionu: Iwona Arent, Wojciech Kossakowski i Jerzy Małecki.

Nie są szczęśliwi z powodu silnej pozycji tzw. spadochroniarzy. Zupełnie serio bierzemy pod uwagę to, że PiS w Sejmie może nie mieć regionalnej reprezentacji

— przyznał jeden z regionalnych działaczy PiS.

Trzecia Droga

W obecnej kadencji Sejmu PiS w okręgu 35 zdobyło pięć mandatów - oprócz Arent, Kossakowskiego i Małeckiego byli to także wspomniany Michał Wypij oraz prof. Wojciech Maksymowicz (także reprezentował Porozumienie). Obaj zrezygnowali z członkostwa w Porozumieniu i obecnie są posłami niezrzeszonymi. Według informacji PAP prof. Maksymowicz nie będzie kontynuował kariery w polityce.

Listę Trzeciej Drogi w okręgu 35 ma otwierać wiceprezes PSL, obecna posłanka Urszula Pasławska. Jedynką Lewicy ma być sekretarz tego ugrupowania, także obecny poseł Marcin Kulasek.

Z list Konfederacji o sejmowy mandat z trzech pierwszych miejsc będą walczyć kolejno: Piotr Cezary Lisiecki, Tomasz Owsianik i Andrzej Wyrębek.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl