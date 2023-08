15 sierpnia przekazanie kluczy do Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

Blisko 700 mkw. powierzchni obejmującej wyremontowaną tzw. Świetlicę Pielgrzyma, naprzeciwko Cmentarza Żołnierzy Poległych 1920 r., uzupełnioną o pawilon wystawienniczy z częścią biurową zajmie nowe Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. 15 sierpnia odbędzie się przekazanie kluczy do placówki.

Nowe Muzeum jest oddziałem stołecznego Muzeum Niepodległości. To wspólne przedsięwzięcie samorządów województwa mazowieckiego i podwarszawskiej gminy Radzymin.

"Do tej pory nie było takiego muzeum z prawdziwego zdarzenia, które by mówiło o Bitwie Warszawskiej 1920 r., stąd pomysł stworzenia naszej placówki. Jej głównym celem będzie pokazanie ekspozycji prezentującej różnorodne zbiory związane z Bitwą, przede wszystkim z zasobów Muzeum Niepodległości, a także szeroko pojęta działalność edukacyjna, promująca, także poza granicami, wśród Polonii, wiedzę o tej jednej z najważniejszych bitew w historii Polski i świata. Planujemy też oczywiście działalność wystawienniczą i udział w wydarzeniach kulturalnych, również lokalnych” - opowiada PAP kierownik Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Adam Bacławski.

Placówka zajmie wyremontowaną tzw. Świetlicę Pielgrzyma znajdującą się naprzeciwko Cmentarza Żołnierzy Poległych 1920 r., pierwotnie powstały w latach 30. XX w. niewielki budynek administracyjny, przeznaczony dla obsługi i stałego dozoru cmentarza. Uzupełnia go wybudowany obok pawilon wystawienniczy z częścią biurową. Na liczącej w sumie ok. 700 mkw. powierzchni znajdzie się kluczowy segment prezentujący ekspozycję stałą i wystawy czasowe, przestrzeń na działalność edukacyjną oraz kulturalną, a także część magazynowa, biurowa i socjalna.

Scenariusz ekspozycji stałej pod planowanym tytułem "Bitwa Warszawska 1920 r. w Radzyminie" ma obejmować pięć bloków tematycznych: "Wprowadzenie do wystawy", "Wojnę polsko-bolszewicką 1919–1920", "Bitwę Warszawską 1920 r.", "Ku zwycięstwu" oraz "Radzymin – miasto +Cudu nad Wisłą+". Mają na niej zostać ukazane różnorodne zbiory związane z Bitwą, pochodzące głównie z zasobów Muzeum Niepodległości, m.in. fotografie, portrety, plakaty, karty pocztowe, obwieszczenia, odezwy, ulotki, odznaki, szable, bagnety, książeczki wojskowe, medale, ordery oraz mapy. Towarzyszyć im będzie rys historyczny, teksty źródłowe, noty biograficzne, kalendarium i multimedia.

Wśród planowanych do przedstawienia obiektów są m.in. plakaty "Wstąp do wojska, broń ojczyzny" czy "Bij bolszewika", portrety marszałka Józefa Piłsudskiego, premiera Wincentego Witosa i gen. Tadeusza Rozwadowskiego, odezwa Premiera RP do mieszkańców Warszawy z 6 sierpnia 1920 r., fotografie żołnierzy z różnych formacji wojskowych biorących udział w Bitwie Warszawskiej, kopia obrazu Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą", kopia rozkazu operacyjnego Naczelnego Wodza z 15 sierpnia 1920 r. czy pudełeczko z ziemią z pola bitwy pod Ossowem.

15 sierpnia odbędzie się przekazanie kluczy do nowego Muzeum. Jak przekazał kierownik Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., dokona tego burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, a klucze przejmie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który następnie wręczy je dyrektorowi Muzeum Niepodległości Tadeuszowi Skoczkowi. Później zaplanowano okolicznościowe przemówienia oraz prezentację filmu "Bitwa Warszawska 1920 r. – historie nieznane".

Przekazanie kluczy będzie także częścią radzymińskich obchodów 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej "Cudu nad Wisłą". W ich ramach zaplanowano również m.in. uroczysty przemarsz ulicami Radzymina ze 103-metrową flagą narodową oraz mszę św., apel poległych i złożenie wieńców na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r., a także piknik historyczny oraz wystawę sprzętu wojskowego.

"Przekazanie kluczy zakończy symbolicznie pierwszy etap budowy placówki. Przed nami jeszcze etap drugi, czyli wyposażenia Muzeum we wspomnianą ekspozycję stałą. W tej chwili jesteśmy już po wstępnych pracach przygotowawczych do jej montażu i mamy przygotowaną jej wizualizację. Następnie, myślę, że mniej więcej około października-listopada nastąpi kolejny etap, czyli montowanie poszczególnych części wystawy. Sądzę, że potrwa to do marca-kwietnia przyszłego roku, i na wiosnę jest planowane otwarcie wystawy stałej” - powiedział Bacławski.

13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy odbyła się decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej, określana mianem Cudu nad Wisłą. Została rozegrana zgodnie z planem operacyjnym, który w oparciu o ogólną koncepcję Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego Tadeusz Rozwadowski, płk Tadeusz Piskor i kpt. Bronisław Regulski. Bitwa Warszawska została uznana za osiemnastą przełomową bitwę w historii świata. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała rozprzestrzenianie się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

"Bitwa Warszawska to jedno z ważniejszych wydarzeń XX wieku, dzięki któremu udało się zatrzymać nawałnicę bolszewicką, której celem było zajęcie naszego kraju, a w dalszej perspektywie zniewolenie całej Europy Zachodniej. Misją naszego Muzeum jest przybliżanie i propagowanie wiedzy o wydarzeniach poprzedzających samą Bitwę, jej okolicznościach, przebiegu oraz skutkach militarnych i politycznych. Ukazanie przez archiwalia tego istotnego fragmentu naszej historii” - dodał kierownik Muzeum Bitwy Warszawskiej.(PAP)