Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego w Giżycku

W Giżycku 12 sierpnia odbyły się wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego. - Rząd PiS prowadzi politykę, w której bezpieczeństwo państwa jest bezwzględnym i nadrzędnym priorytetem - zapewnia wojewoda Artur Chojecki. - Sukcesywnie odtwarzamy to, co przez lata było likwidowane i niszczone.

15 sierpnia to szczególna data nie tylko dla żołnierzy, ale również dla wszystkich Polaków. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej nad bolszewikami bitwy warszawskiej z 1920 roku, określanej jako "Cud nad Wisłą".

U uroczystym apelu na pl. Piłsudskiego w Giżycku wzięli udział m.in.: Norbert Maliszewski - minister w kancelarii premiera, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, Jolanta Piotrowska - członek zarządu województwa. Wojciech Karol Iwaszkiewicz - burmistrz Giżycka, gen. broni Krzysztof Radomski - szef Inspektoratu Kontroli Wojskowej, posłanka Iwona Arent, samorządowcy powiatu giżyckiego, dowódcy jednostek wojskowych stacjonujących w województwie warmińsko-mazurskim, przedstawiciele duchowieństwa, kapelani, szefowie i komendaci służb mundurowych.

Do uczestników święta zwrócił się w liście minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak: - Żołnierze, każdego dnia ramię w ramię z naszymi sojusznikami pełnicie służbę dla naszego bezpieczeństwa. Rodacy są wam wdzięczni za odwagę, profesjonalizm i poświęcenie. Wszyscy murem stoimy za wami i poprzez udział w święcie Wojska Polskiego dziękujemy Wam. Ostatnie lata to dla sił zbrojnych czas bardzo intensywnej modernizacji technicznej. Żołnierze otrzymują najnowocześniejszy sprzęt. Zwiększa się też liczebność armii. Wszystkie te działania mają jeden mianownik: silna "Biało-Czerwona" i nowoczesne Wojsko Polskie.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślił, że z dumą i radością uczestniczy w wojewódzkich obchodach Święta Wojska Polskiego w Giżycku.

- To wyjątkowy dzień, bo i święto jest wyjątkowe. Wpisuje się w wielowiekową tradycję chwały polskiego oręża, upamiętnia żołnierski trud na przestrzeni wieków, przywołuje pamięć o wielkich czynach, zwycięskich bitwach, pełnych chwały powstaniach, żołnierskim heroizmie. Przypomina także o wojnach w obronie naszych granic i suwerenności. Wojna na Ukrainie uwidoczniła olbrzymie znaczenie polityki obronnej - podkreślił wojewoda. - Szczególnie dotyczy to Polski, która jest strażnikiem wschodniej flanki NATO, strażnikiem, za którym stoi autorytet Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasze historyczne doświadczenia pokazują, że zagrożenie ze wschodu jest zawsze realne. Nasi sojusznicy bez wątpienia podzielają ten pogląd. Możemy liczyć na ich wsparcie, ale przede wszystkim powinniśmy liczyć na siebie.

- Rząd PiS prowadzi politykę, w której bezpieczeństwo państwa jest bezwzględnym i nadrzędnym priorytetem - zapewniał wojewoda Artur Chojecki. - Sukcesywnie odtwarzamy to, co przez lata było likwidowane i niszczone. Odworzyliśmy jednostkę wojskową w Ostródzie, w Ełku powstał batalion wojsk operacyjnych w sile 600 żołnierzy, od roku w Ełku funkcjonuje 44 batalion lekkiej piechoty WOT, nowe jednostki powstają w Nidzicy i Wielbarku, w Orzyszu zlokalizowana jest batalionowa grupa bojowa NATO. Dzisiaj stan polskiej armii jest o ponad jedną czwartą większy niż jeszcze w roku 2015. Wojsko Polskie liczy obecnie 175 tysięcy żołnierzy pod bronią. Jak zapewnia minister obrony narodowej i potwierdza premier, w ciągu dwóch lat będziemy mieć jedną z najsilniejszych armii w Europie, jeżeli tylko ten proces będzie kontynuowany. Nie ma silnego państwa bez silnej armii.

Do żołnierzy i gości zwrócił się gen. brygady Piotr Fajkowski, dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej: - 15 sierpnia obchodzimy nie tylko Święto Wojska Polskiego, ale także 103. rocznicę bitwy warszawskiej, jednego z najważniejszych i najbardziej doniosłych wydarzeń w historii naszego kraju. Bitwa, znana jako "Cud na Wisłą", była decydującym momentem, kiedy polskie siły odniosły zwycięstwo nad bolszewicką armią, powstrzymując jej marsz na zachód.

- Wojsko Polskie to przede wszystkim zespół ludzi gotowych poświęcić wszystko dla dobra naszej ojczyzny - podkreślił dowódca 15 GBZ. - Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań, bezpieczeństwo naszego kraju wymaga stałej gotowości do działania, dlatego też Wojsko Polskie jest nieustannie modernizowane. Hasło tegorocznych obchodów to "Silna Biało-Czerwona", które doskonale oddaje zmiany zachodzące w naszej armii. Jednostki wchodzące w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej otrzymują obecnie najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, który zwiększa naszą zdolność bojową. Ponadto tworzone są nowe jednostki wojskowe.

Gen. brygady Piotr Fajkowski złożył podziękowania żołnierzom, nie zapominając o tych, którzy służą poza granicami kraju, a także rodzinom żołnierzy, które wspierają ich w codziennym trudach. Pogratulował wszystkim mianowanym na wyższe stopnie i odznaczonym

Po uroczystym apelu i defiladzie pododdziałów 15 GBZ dalsza część Święta Wojska Polskiego przeniosła się na plażę miejską, gdzie można było zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, porozmawiać z żołnierzami Wojska Polskiego, jak również zjeść tradycyjną wojskową grochówkę, na którą chętnych nie brakowało.

W twierdzy Boyen odbyła się rekonstrukcja historyczna bitwy z I wojny światowej. Aby zobaczyć to widowisko do zabytkowej fortyfikacji ściągnęły tłumy mieszkańców i turystów.

Na godz. 20 zaplanowano koncert transmitowany na żywo w TVP 2. Na scenie przy plaży miejskiej w Giżycku wystąpią: Edyta Górniak, Kuba Szmajkowski, Marek Piekarczyk, Natasza Urbańska, Kamil Bednarek, Mateusz Ziółko, Olga Szomańska. Nie zabraknie również Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, zaśpiewają też żołnierze-raperzy: Vito WS oraz Raperzy z Wojsk Obrony Terytorialnej. Piosenki wojskowe w łatwych do śpiewania aranżacjach przygotuje Rband pod kierownictwem Filipa Sojki.