Wojna polsko-bolszewicka na wystawie plenerowej w Olsztynie

Przed Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie została zaprezentowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej. To graficzna prezentacja najważniejszych faktów o Cudzie nad Wisłą. "Wojna z bolszewikami - Bitwa Warszawska" będzie dostępna przez najbliższe dwa tygodnie.

Wystawa „Wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 1920 r." zaprojektowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Przedstawia nie tylko kulminacyjny moment wojny czyli Bitwę Warszawską z 1920 r., ale przywołuje m.in. wydarzenia z początków wojny z 1919 r., kiedy oddziały sowieckie uderzyły na Wilno.

Wystawa ta przypomina również zawiązanie sojuszu z Ukraińską Republiką Ludową, powołanie Armii Ochotniczej, obronę Wisły, zwycięską kontrofensywę i wreszcie podpisanie traktatu pokojowego w Rydze.

Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających przez najbliższe dwa tygodnie - znajduje się przed wejściem do Urzędu Wojewódzkiego, od strony ul. Kopernika.

Wojna polsko-bolszewicka przeważnie kojarzy się przeciętnemu Polakowi z Bitwą Warszawską w sierpniu 1920 roku. Wokół tego konfliktu narosło przez dziesiątki lat nie mało mitów. Tymczasem wojna z Rosją Sowiecką zaczęła się jeszcze na początku 1919 r., gdy oddziały sowieckie uderzyły na polskie Wilno. Kulminacja wojny z Sowietami przypadła jednak dopiero na rok 1920. Zdając sobie sprawę z agresywnych zapędów „czerwonych”, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podjął decyzję o przygotowaniu ofensywy na Ukrainie oraz zawiązaniu sojuszu z Ukraińską Republiką Ludową. Polski atak ruszył 25 kwietnia 1920 r. i zakończył się wyzwoleniem Kijowa na początku maja. Sowiecka kontrofensywa zmusiła jednak Wojsko Polskie do odwrotu. Na początku sierpnia 1920 r. Armia Czerwona stała już pod Warszawą i zbliżała się do Lwowa. Jednak dzięki sukcesom polskiego wywiadu, skutecznemu dowodzeniu, błędom Sowietów oraz heroizmowi polskich żołnierzy udało się odeprzeć atak wroga i zadać mu ciężkie straty. Bitwa nad Niemnem, stoczona pod koniec września 1920 r., przypieczętowała polskie zwycięstwo w tej wojnie i zmusiła Sowietów do podpisania rozejmu w październiku 1920 roku. Dnia 18 marca 1921 r. podpisano traktat pokojowy w Rydze, na mocy którego wytyczono wschodnią granicę II Rzeczypospolitej.

Źródło: IPN