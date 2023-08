Wybory tuż tuż. Kto będzie kandydował z Warmii i Mazur? Listy są już prawie gotowe

We wtorek poznaliśmy termin wyborów parlamentarnych. Komitety wyborcze do 6 września mają czas na zgłaszanie swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. Sprawdzamy, kogo w wyborach na posłów i senatorów z Warmii, Mazur i Powiśla wystawią większe partie polityczne.

Województwo warmińsko-mazurskie jest podzielone na dwa okręgi w wyborach do Sejmu i cztery jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu. Z regionu jest wybieranych ośmiu posłów z okręgu elbląskiego (34) i dziesięciu z okręgu olsztyńskiego (35). Cztery lata temu w okręgu Elbląskim Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 4 mandaty, Koalicja Obywatelska 2 mandaty, a Lewica i PSL (występujące pod nazwą Koalicji Polskiej) po jednym. W okręgu olsztyńskim PiS przypadło 5 mandatów poselskich, KO uzyskało 3 mandaty, a Lewica i PSL po jednym. W okręgach senatorskich połowa przypadła PiS, jeden KO, a jeden – kandydatowi niezależnemu. Jak będzie w tym roku?

PiS czeka z listami

Prawo i Sprawiedliwość we wszystkich krajowych sondażach jest bezspornym liderem. W poprzednich wyborach rządząca partia uzyskała najlepszy wynik w regionie. W tych wyborach PiS liczy co najmniej na powtórzenie wyniku z poprzedniego głosowania oraz na zwiększenie swojego posiadania mandatów senatorskich.

— Kto znalazł się na naszych listach do Sejmu, podamy w przyszłym tygodniu. Liczymy na wyraźne zwycięstwo na historycznych Warmii i Mazurach, ale także w Elblągu. Kandydatów do Senatu wystawimy we wszystkich czterech okręgach w regionie — przekazała nam poseł Iwona Arent, pełnomocnik PiS w okręgu olsztyńskim.

Nieoficjalnie wiadomo, że o start z list PiS w okręgu 35 ubiegają się wiceministrowie Olga Semeniuk-Patkowska z resortu rozwoju i technologii, wiceminister Błażej Pobożny z resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz minister w kancelarii premiera Norbert Maliszewski. W okręgu 34 bardzo aktywny jest wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Według nieoficjalnych spekulacji pewne miejsce na listach mają dotychczasowi posłowie PiS. Tym bardziej że posłowie Iwona Arent, Zbigniew Babalski i Wojciech Kossakowski są pełnomocnikami PiS w swoich okręgach partyjnych. Pozycja posła Leonarda Krasulskiego wydaje się niezagrożona. Wystartują też Robert Gontarz i Jerzy Małecki. Nie ma z kolei pewności co do startu posła Adama Ołdakowskiego. Nie wiadomo też, czy na liście znajdzie się Jerzy Szmit.

Na liście najprawdopodobniej znajdzie się wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Nie wiadomo natomiast, kto będzie reprezentował na liście rządzącej partii jej koalicjantów, z którymi PiS tworzy Zjednoczoną Prawicę. Do obsadzenia są miejsca dla Suwerennej Polski oraz Republikanów.

Cztery lata temu mandaty poselskie z list PiS, przy poparciu Porozumienie Jarosława Gowina, uzyskali posłowie Wojciech Maksymowicz i Michał Wypij. Obecnie obaj są posłami niezrzeszonymi. Poseł Maksymowicz deklaruje odejście z polityki, a poseł Wypij nie ukrywa starań o start z listy Koalicji Obywatelskiej. Deklaracja o wystawieniu przez PiS swoich kandydatów do Senatu we wszystkich czterech okręgach stawia pod znakiem zapytania informacje o nieoficjalnym pakcie między tym ugrupowaniem a niezależnym kandydatem na senatora, z Olsztyna, którym jest sprawująca kolejną kadencję mandat parlamentarny senator Lidia Staroń.

Listy PO czekają na klepnięcie

Platforma Obywatelska na Warmii i Mazurach zamknęła już swoje listy wyborcze do Sejmu. Kto wystartuje z pierwszych miejsc, tego przewodniczący regionalnej PO poseł Jacek Protas nie chce jeszcze ujawniać.

— W przyszły wtorek odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego PO, który ma zatwierdzić listy — mówi poseł Protas. — Później będziemy mogli mówić już o nazwiskach.

Platforma liczy, że w obu okręgach do Sejmu zdobędzie o jeden mandat więcej niż ma obecnie. W przypadku Senatu (tu trwają jeszcze ustalenia co do kandydatów w niektórych okręgach) liczy na zwycięstwo kandydatów opozycji we wszystkich czterech okręgach senackich w regionie.

Kto może otwierać listy PO? Z naszych informacji wynika, że w okręgu olsztyńskim będzie to poseł Janusz Cichoń, a w okręgu elbląskim Jacek Protas. Na liście w Elblągu będzie jeszcze posłanka Elżbieta Gelert, zaś w Olsztynie posłowie Anna Wojciechowska i Paweł Papke. Ma być też na niej Wioletta Sląska Zyśk, radna wojewódzka związana w przeszłości z PSL. Na liście znajdzie się też zapewne wspomniany wcześniej Michał Wypij. Nie wiadomo natomiast do końca, czy w wyborach wystartuje prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który miał reprezentować opozycję w wyborach do Senatu w okręgu olsztyńskim. Wszystko wskazuje jednak na to, że z Lidią Staroń zmierzy się Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna.

Pewnym kandydatem opozycji w senackim okręgu 84 (Elbląg) jest obecny senator Jerzy Wcisła. Co do kandydata w okręgu 87 (Ełk), to niewykluczone, że tu, jak cztery lata temu, wystartuje Jolanta Piotrowska. Wtedy zmierzy się z obecną senator Małgorzatą Kopiczko z PiS.

Konfederacja liczy na 20 procent

Konfederaci już kilka tygodni temu przedstawili pierwsze trójki swoich kandydatów w okręgach wyborczych do Sejmu. I tak w okręgu olsztyńskim (35) listę Konfederacji otwiera z jedynką Piotr Cezary Lisiecki reprezentujący Ruch Narodowy. Z pozycji drugiej w tym okręgu wystartuje Tomasz Owsianik z Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Trzeci będzie Andrzej Wyrębek z Nowej Nadziei. W okręgu elbląskim nr 34 liderem listy będzie przedstawiciel partii Nowa Nadzieja Konrad Sajkowski, a nr 2 na liście przypadnie Łukaszowi Tulwińskiemu z Ruchu Narodowego. Trzeci na liście będzie Jan Krysiak reprezentujący Koronę Polską. Pozostali kandydaci mają być przedstawieni w najbliższych dniach.

Liderzy Konfederacji na Warmii i Mazurach pytani o przewidywane wyniki ich ugrupowania wskazują na bardzo dobre notowania w sondażach. — W tej chwili mamy pewny wynik dwucyfrowy, ale liczymy nawet na 20 procent — powiedział nam Piotr Cezary Lisiecki. — Nasza lista powinna uzyskać co najmniej trzeci wynik i znaleźć się na podium. To oczywiście przełoży się na mandaty poselskie — dodaje.

Lider Konfederacji w regionie nie chce w tej chwili przeliczać wysokości poparcia na ilość mandatów. Piotr Cezary Lisiecki stwierdza jedynie, że nie będzie zaskoczony więcej niż dwoma posłami z Warmii i Mazur. Już oficjalnie wiadomo, że Konfederacja wystawi swoich kandydatów do Senatu we wszystkich czterech okręgach w naszym regionie. I tak w senackim okręgu elbląskim (84) będzie to Jarosław Zadrożny, w okręgu iławskim (85) Michał Fiałkowski, w okręgu olsztyńskim (86) Janusz Prucnal i w okręgu ełckim (87) Artur Zalewski.



Polska 2050 bierze Elbląg

Ludowcy do wyborów idą w koalicji z Polską 2050, a to oznacza, że koalicja Trzecia Droga będzie musiała zdobyć co najmniej 8 proc., by wejść do Sejmu. Czy to realne? — Liczmy na dwucyfrowy wynik i co najmniej dwa mandaty poselskie — mówi nam jeden z działaczy PSL na Warmii i Mazurach.

Jednak wejście w koalicję z ugrupowaniem Szymona Hołowni oznacza też, że ludowcy muszą podzielić się sprawiedliwie okręgami wyborczymi ze swoim koalicjantem. I zgodnie z decyzją władz PSL okręg 35 „przypadł” ludowcom, a okręg 34 – Polsce 2050. I tam poszczególne partie wskażą swoich kandydatów na jedynkę.

Z naszych informacji wynika, że z jedynką w okręgu 35, czyli olsztyńskim, wystartuje obecna posłanka PSL Urszula Pasławska. Natomiast listę Trzeciej Drogi w okręgu elbląskim (34) otworzy z ramienia Polski 2050 Rafał Ryszczuk, burmistrz Kisielic, a więc pełnomocnik i koordynator wojewódzki Polski 2050 w naszym regionie.

Co zatem z obecnym posłem z okręgu elbląskiego Zbigniewem Ziejewskim? Poseł mógłby wystartować z pozycji drugiej. Czy zgodzi się na to, tu decyzji nie ma, ale nawet startując z tej pozycji, poseł nie byłby bez szans.

W przypadku Senatu to kandydatem ludowców i opozycji w okręgu 85 (Ostróda) będzie Gustaw Marek Brzezin. Czeka więc nas tutaj ciekawy pojedynek, bo kandydatem PiS będzie zapewne senator Bogusława Orzechowska z PiS.

Lewica liczy na trzy mandaty

Lewica w skali całego kraju zdecydowanie liczy na dwucyfrowy wynik. — Podczas ostatnich wyborów mieliśmy kiepskie sondaże, a łączenie lewicowych sił odbywało się niemal w ostatniej chwili. W tym roku słupki pokazują 9-10 proc., więc myślę, że realny wynik to nawet 15 proc. — powiedział nam jeden z członków ugrupowania. Na Warmii i Mazurach jedynką Lewicy w okręgu 34 będzie Monika Falej, w 35 natomiast Marcin Kulasek, czyli obecni parlamentarzyści.

Dodatkowo w olsztyńskim okręgu Lewica liczy na dwa mandaty i wprowadzenie do Sejmu Bartosza Gruceli, który, jak udało nam się dowiedzieć, zajmie drugie miejsce na liście parlamentarnej. Listy do Sejmu są już prawie gotowe, a przetasowania są nieznaczne. Według ustaleń „Gazety Olsztyńskiej” Lewica na Warmii i Mazurach nie wystawi nikogo, kto powalczy o mandat do Senatu, popierając tym samym kandydata lub kandydatkę opozycji, najprawdopodobniej z Koalicji Obywatelskiej.

Stanisław Kryściński, Andrzej Mielnicki, Karol Grosz