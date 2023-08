Po zderzeniu ciężarówki z szynobusem 7 osób trafiło do szpitala

Po wypadku na przejeździe w miejscowości Dalanówek niedaleko Płońska, gdzie w piątek rano ciężarówka zderzyła się z szynobusem, 7 osób z obrażeniami trafiło do szpitali. Ich życie nie jest zagrożone. Trasa kolejowa Nasielsk - Płońsk jest wciąż nieprzejezdna. Skutki wypadku będą wkrótce usuwane.

Jak poinformowały w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), w piątek o godz. 9. na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Dalanówek na linii kolejowej Nasielsk–Płońsk pod pociąg - szynobus Kolei Mazowieckich relacji Nowy Dwór Mazowiecki-Sierpc wjechał samochód ciężarowy. Ciężarówka, która przewoziła gruz, przewróciła się na tory, natomiast pociąg wypadł z szyn.

"W zdarzeniu brało udział 22 pasażerów i obsługa pociągu, przy czym jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Płocku, pięć osób do szpitala w Płońsku, a jedna osoba do szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że stan tych poszkodowanych nie zagraża ich życiu" - powiedział PAP podinsp. Grzegorz Osiński z płońskiej policji.

Jak dodał, przyczyną wypadku było to, iż kierowca samochodu ciężarowego, który wjechał na niestrzeżonym przejeździe wprost pod szynobus, nie zastosował się do znaku "stop". "Zarówno kierowca ciężarówki, jak maszynista pociągu byli trzeźwi. W tej chwili obaj są na miejscu, gdzie wykonywane są czynności, dotyczące ustalenia okoliczności w jakich doszło do zdarzenia" - podkreślił podinsp. Osiński.

Zaznaczył, że akcja ratunkowa po wypadku została już zakończona, natomiast w niedługim czasie, w piątek po południu, rozpocznie się usuwanie skutków zdarzenia. "Na miejsce ma dotrzeć sprzęt specjalistyczny, który posłuży do podniesienia szynobusu i wywróconej ciężarówki" - wyjaśnił podinsp. Osiński.

W wydanym po wypadku komunikacie PKP PLK zaznaczono, iż "wstrzymano ruch pociągów na szlaku Nasielsk–Płońsk", przy czym na trasie tej "w uzgodnieniu z przewoźnikiem wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa"; podróżni w pociągach i na peronach są informowani o zmianach w organizacji ruchu.

Jak zapowiedziała spółka, "przyczyny zdarzenia ustali specjalna komisja".

Rzecznik prasowy PKP PLK Karol Jakubowski powiedział PAP, iż po zakończeniu czynności, które w miejscu wypadku prowadzi policja, służby techniczne przystąpią do "wkolejenia" szynobusu, czyli jego ponownego ustawienia na tory. "Następnie odbędą się oględziny torów. Jeżeli ich stan nie będzie wymagał naprawy, to ruch pociągów na trasie zostanie przywrócony" - zaznaczył.

Według Jakbowskiego, "służby techniczne deklarują wstępnie, że przywrócenie ruchu pociągów na linii kolejowej będzie mogło nastąpić w piątek wieczorem".

Jeszcze w trakcie akcji ratunkowej zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku st. bryg. Janusz Majewski przekazał, że poszkodowani, którzy nie odnieśli w wypadku obrażeń oczekują na autobus zadysponowany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, który zabierze ich z miejsca zdarzenia.

Z informacji uzyskanych przez PAP w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku wynika, że autobus zabrał z miejsca zdarzenia trzy osoby, które zawiózł we wskazane przez nich miejsca - w Płońsku i okolicy, natomiast pozostałe osoby odjechały własnym transportem, dzięki pomocy rodzin lub znajomych. (PAP)