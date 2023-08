W Szczytnie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstanie blok z 18 mieszkaniami

W Szczytnie podpisano umowę na budowę bloku z 18 mieszkaniami w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Budynek ma być gotowy jesienią przyszłego roku. Wartość inwestycji, to 6,3 mln zł.

Prezes zarządu SIM Krajowego Zasobu Nieruchomości–Północ poinformował na konferencji prasowej w Szczytnie, że po weekendzie rozpoczną się prace budowlane przy ul. Sobieszczańskiego. Zapowiedział, że do zimy budynek powinien być już zbudowany do poziomu dachu. Inwestycja ma być zakończona w październiku 2024 roku. Budowę będzie realizowała firma z Biskupca w woj. warmińsko-mazurskim. Wartość inwestycji to 6,3 mln zł.

Burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski podkreślił, że to pierwszy budynek realizowany w ramach SIM w woj. warmińsko-mazurskim.

— Nasze miasto ma w tym roku 300 lat, dzięki temu wszyscy będą pamiętali, kiedy ta inicjatywa się rozpoczęła — powiedział burmistrz Szczytna.

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban powiedział, że już co trzecia gmina w Polsce jest zainteresowana udziałem w SIM.

— Obecnie mamy już 42 SIM, a w dialogu jest kolejnych kilkaset gmin, blisko 400, które mogą utworzyć kolejnych 40 SIM — mówił Urban. Dodał, że jest to inicjatywa służąca mieszkańcom, którzy nie mają zdolności kredytowej, ale stać jest ich na czynsz.

Budynki w ramach SIM będą budowane w warmińsko-mazurskim także w Wydminach, Dźwierzutach, Rynie, Kętrzynie i Lidzbarku. Maciejewski zapowiedział, że jeszcze w tym roku zaplanowane jest rozpoczęcie inwestycji w tych miastach.

Jak informowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w ramach transzy programu, który wspiera tani wynajem, przyznano ponad 350 mln zł dla 71 samorządów z 15 województw. Dzięki temu zbudowanych, wyremontowanych lub zaadaptowanych zostanie 1 763 lokali mieszkalnych. Powstanie też 118 nowych miejsc w schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności oraz 60 miejsc w noclegowniach.

Budżet rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r. to 1,65 mld zł, z czego rozdysponowano już około 1,3 mld zł. Samorządy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. wartości inwestycji. Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to instrument, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa, a bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

PAP

autorzy: Joanna Kiewisz-Wojciechowska, Marcin Boguszewski